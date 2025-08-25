Nadir Alpaslan: 'Her Kesimden İnsanımız Kültür ve Sanata Doyduğu Bir Program Yaşayacak'

Hakkari, uzun yıllar sonra kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" programı, 22 Ağustos'ta Hakkari'den başladı ve 4 Eylül'e kadar şehri kültür ve sanatla buluşturacak.

Hakkari'nin Merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerini kapsayan şenlik boyunca; sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, çocuk etkinlikleri ve pek çok kültürel program düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Seyir Terası'nda Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada, etkinliğin bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere tanıtılacağını vurguladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dünya çapında önemli bir marka haline geldiğini belirtti. Beş yıldır geliştirilen ve her yıl daha da büyüyen bu festivallerin milyonlarca insanı sanatla buluşturduğunu ifade eden Alpaslan, şu sözleri kaydetti:

"Sayın Bakanımızın öncülüğünde yürüttüğümüz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, artık dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldi. Yıl boyunca süren bu etkinliklerde on binlerce sanatçı sahne alıyor, milyonlarca izleyici kültür ve sanatla buluşuyor. Bu sayede hem Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını hem de turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtıyoruz."

"BÖLGENİN SOSYOEKONOMİK HAYATINA BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Alpaslan, "Bir Anadolu Şenliği" programının Hakkari başta olmak üzere bölgedeki iller için çok önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla bölgenin kültür, sanat ve turizm potansiyelinin öne çıktığını vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Hakkari ile birlikte Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl'de de bu yıl 'Bir Anadolu Şenliği' programlarını başlattık. Amacımız, her kesimden insanımızın kültür ve sanata doyduğu, bölgenin tanıtımının yapıldığı ve sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir süreç oluşturmak. Bu etkinliklerin turizm açısından da çok büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz."

Bakan Yardımcısı, programın sadece Hakkari'ye değil tüm bölgeye yeni bir kültür ve sanat vizyonu kazandıracağını belirterek, etkinliklerin turizme canlılık getirmesini hedeflediklerini söyledi.