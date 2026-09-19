Kırşehir’de 39. Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı programla sona erdi.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen kapanış programı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı'nda başlayan programda çeşitli etkinlikler yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahilik teşkilatının tarihi önemine dikkat çekti. Ahiliğin tarihimizdeki yerini doğru anlamak için 13. yüzyıl Anadolu'sunun şartlarına bakılması gerektiğini ifade eden Vali Demiryürek, "Siyasi ve iktisadi güçlüklerin yaşandığı bir dönemde Ahi Evran-ı Veli'nin öncülüğünde gelişen bu yapı; meslek sahibi olmayı ahlakla, üretimi dürüstlükle, kazancı hak ve hukukla birlikte ele almıştır" dedi.

Ahi ustalarının çırağına yalnızca meslek öğretmediğini belirten Demiryürek, "Usta çırağına mesleği öğretirken aynı zamanda sözüne sadık olmayı, ölçüde ve tartıda doğruluğu, komşuyu gözetmeyi, ihtiyaç sahibiyle paylaşmayı da öğretmiştir. Bu sebeple Ahilik, çarşı ve pazarla sınırlı kalmamış; şehir hayatının düzenine, insanlar arasındaki güvene ve toplumsal dayanışmaya da katkı sağlamıştır" diye konuştu. Anadolu'da kadınların üretim ve dayanışma hayatındaki yerini gösteren Bacıyan-ı Rum geleneğinin de aynı toplumsal yapının önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Vali Demiryürek, Ahilik anlayışının günümüzdeki iş ve ticaret ahlakına da temel oluşturduğunu söyledi. Vali Demiryürek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı vesilelerle ifade ettikleri gibi, bizim iş ve ticaret ahlakımızın köklerinde Ahilik vardır. Helal kazancı gözetmek, kul hakkına riayet etmek, emeğin karşılığını vermek ve fırsatı haksız kazanca dönüştürmemek bu anlayışın temel ölçüleridir" ifadelerini kullandı.

"Ahilik en önemli milli damarlarımızdan birisidir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ahiliğin Türk milletinin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Ahilik en önemli milli damarlarımızdan birisidir. Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli Hazretleri, az ötede Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, az ötede Somuncu Baba Hazretleri, Yunus Emre ve diğer pirlerin olduğu bu toprak, aslında insanlık kültürünün en güzel geliştiği merkezlerden birisidir" dedi.

Bu kültürün temelinde birlik, dayanışma ve insanı insan olduğu için değerli görme anlayışının bulunduğunu belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu kültürün altında birlik, dayanışma, Yaradan'dan ötürü hoş görme vardır. Kendisini başkasının yerine koyarak daha iyi anlayabilme kabiliyeti vardır. Bu kültürün merkezinde yan gelip yatarak haksız kazanç kazanmak değil, alın teriyle kazanmak ve kazandığını paylaşmak vardır. Gençler; dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçiyor yapay zeka hayatın her alanını etkiledi. Gençler, sizin yaşadığınız dönem bizim yaşadığımız dönemden daha çalkantılı, zor bir dönem olacak gibi görünüyor. Ticaret hayatından eğitim hayatına, toplumsal hayattan uluslararası ilişkilere kadar her yerde her şey değiştiği gibi, daha da hızlı bir şekilde değişmeye devam edecek. Yüksek teknolojilerin güçlendiği, yapay zekanın her birimizi etkisi altına aldığı, her türlü kurum ve kuralın geride kaldığı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. ya vahşi kapitalizm ilkeleri uygulanmaya devam edecek, ya insanlığın ürettiği katma değer bazı ellerde toplanan bir imtiyaz olmayı sürdürecek. ya da insanlığa barışı, kardeşliği, dayanışmayı, kainatın tamamının insanlığın ortak evi olduğunun anlatıldığı bir anlayışla yönetilecek. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü olması gerekir. Sizden beklentimiz mesleğinizde ve eğitiminizde başarılı olmanız. Türkiye olarak bizlerin her zamankinden daha güçlü, daha diri ve birlik içerisinde olmamız lazım. Bu coğrafyada ayaklarımız sağlam bir biçimde yere basmıyorsa söz ve hayat hakkımız yoktur. Onun için sağlam basacağımız zemin bizim milli kültürümüzdür. Bütün farklılıklarımızı zenginlik aracı olarak kabul etmek ve ülkenin geçmişine güvenerek geleceğine güvenle yürümektir. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığımız süreç ülkemizin geleceği için önemlidir. Teröre çok fazla şehit ve gazi vermiş Kırşehir'den söylüyorum. Artık inanıyoruz ki bu ülkede terör geride kalacak ve silahlar susacak. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim olacak. Kardeşlik iklimi bütün coğrafyamızı etkisi altına alacaktır."

Programda yılın kalfası, çıragı ve ustası ödüllerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı