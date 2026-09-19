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Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

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Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde iki kulüpte de prim hazırlığı yapıldığı belirtildi. Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor'un özel bir ödül paketi hazırladığı, Dursun Özbek yönetiminin ise galibiyet halinde 1 milyon euro prim vereceği aktarıldı.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

TRABZONSPOR'DA PRİM RAKAMI MAÇ TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Bordo-mavili yönetimin, Galatasaray karşılaşması öncesinde futbolcular için özel bir prim paketi hazırladığı belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin hazırladığı ödülün, maç öncesi yapılacak toplantıda oyunculara duyurulacağı ifade edildi.  Trabzonspor yönetiminin, alınacak galibiyetle birlikte takımın motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 1 MİLYON EURO'LUK PRİM

Sarı-kırmızılılarda ise kritik mücadele öncesi prim kararı netleşti. Başkan Dursun Özbek yönetiminin, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyet halinde toplam 1 milyon euro'luk prim dağıtma kararı aldığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin, takımın son 4 lig maçındaki galibiyet serisinin ardından zorlu deplasman için de özel bir ödül planladığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
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