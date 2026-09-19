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Alanyaspor Çorum'dan 3 puanla döndü

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Alanyaspor Çorum'dan 3 puanla döndü
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Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, Çorum FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

Konuk ekip Alanyaspor, 67. dakikada Gaius Makouta ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Arca Çorum FK, 76. dakikada Jesus Ramirez ile skora denge getirdi. Maçta son sözü Alanyaspor söyledi. Konuk ekip Alanyaspor, 78. dakikada Arda Usluoğlu'nun golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 11 puana yükseldi. Arca Çorum FK ise 7 puanda kaldı. Milli ara sonrası Alanyaspor, Erzurumspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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