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Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor

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Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
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Fenerbahçe'den ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan Dominik Livakovic, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekmeye başladı. Hırvat kalecinin antrenmanda yaptığı üst üste kurtarışlar, "formaya hazırım" mesajı olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Dominik Livakovic, Barcelona'da çalışmalarını sürdürüyor.

ANTRENMANDA ŞOV YAPTI

Barcelona'nın Sevilla maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda Livakovic yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üst üste gelen şutlarda yaptığı müdahalelerle kalitesini gösterirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SEVILLA MAÇINDA FORMA BEKLENTİSİ

Livakovic'in antrenmandaki performansının ardından gözler teknik direktör Hansi Flick'in kaleci tercihine çevrildi. Hırvat kalecinin Sevilla karşılaşmasında kaleyi koruyup korumayacağı merak konusu olurken, yaptığı kurtarışlarla hazır olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN BARCELONA'YA UZANAN YOL

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Barcelona'ya transfer olan Livakovic, İspanyol devinde kaleci rekabetinin içine girdi. Hırvat milli kaleci, yeni takımında forma şansı bulmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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