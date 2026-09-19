Haberler

Eskişehir Çifteler'de oto galerici gencin ölümü sonrası 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Çifteler'de oto galerici gencin ölümü sonrası 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncelleme:
+86 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde otomobil galerisi işleten genç, iş yerinde çıkan kavgada kesici aletle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana gelmişti. İlçede otomobil galerisi işleten Emrah Yakar (25) ile iş yerinde bulunan ağabeyi A.Y. (26), A.Y. (21) ve U.Ç. (41) arasında henüz sebeple kavga çıkmıştı. Kesici alet darbesiyle ağır yaralanan Emrah Yakar, kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan maktulün ağabeyi A.Y., A.Y. ve U.Ç. olmak üzere toplam 3 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çifteler Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve A.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

böyle yargı sistemini anlamak mümkün değil.! niye bu kadar acelecilik.!? olaya her kim karışmışsa, bırakın biraz içerde kalsın.! sonra yine serbest kalır.!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında
77 yaşındaki adamdan iğrenç istismar! 12 yaşındaki çocuğu kaçırmaya kalktı

Yaşından da utanmadı! 77 yaşındaki adamdan küçük kıza ahlaksız teklif
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...