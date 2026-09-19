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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politika gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda İsrail, Mekke İttifakı, Suriye'deki süreç, İran-ABD mutabakatı ve Ege'deki gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin "Askeri ihtiyaçlar, özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunları karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz." dedi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarını İsrail iç siyasetindeki dengelerle ilişkilendirdi.
  • Fidan, İsrail'in yalnızca bölgeye değil dünyaya tehdit oluşturduğunu söyledi.
  • Fidan, Ege'de gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politika gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da dikkat çeken Bakan Fidan, "Askeri ihtiyaçlar, özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunları karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI NETANYAHU'NUN ARAYIŞLARININ ÜRÜNÜ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına değinen Fidan, bu söylemlerin İsrail iç siyasetindeki dengelerle bağlantılı olduğunu belirtti. Fidan, "Netanyahu içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için kendisini vazgeçilmez göstermek için arayışlar peşinde. Türkiye düşmanlığı da bunun bir ürünü." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Fidan, İsrail'in barış, saygı ve iş birliğine dayalı bir dış politika benimsemesi gerektiğini söyledi.

"İSRAİL SADECE BÖLGEYE DEĞİL DÜNYAYA TEHDİT"

Hakan Fidan, İsrail'in politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası alanda farklı ülkelerin çözüm arayışında olduğunu ifade etti. Fidan, "İsrail sadece bölgeye değil dünyaya tehdit." dedi. Türkiye'nin kendi stratejik duruşunu bildiğini vurgulayan Fidan, "Hiçbir zaman için de kendi başımıza hareket etmeyiz. Bölgede bizim ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.

"MEKKE İTTİFAKI GERÇEKTEN İYİ BİR AŞAMADA"

Bakan Fidan, bölgesel iş birliklerine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Mekke İttifakı hakkında konuşan Fidan, "Mekke İttifakı gerçekten iyi bir aşamada. Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Bu iradenin harekete geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca Suudi Arabistan'a Husilere karşı askeri yardım olabileceğine dikkat çeken Bakan Fidan, "Devlet olarak imza attığımız bir konu var ve bu konuda dayanışma içerisindeyiz. Durumu yakından takip ediyoruz, kamuoyuna yansımayan görüşmelerimiz var. Askeri ihtiyaçlar, özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunları karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz." açıklamasında bulundu.

SURİYE VE İRAN-ABD SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ

Suriye'de SDG'nin feshi ve entegrasyon sürecine ilişkin de konuşan Fidan, taraflarda kontrollü şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir irade gördüklerini ifade etti. İran ile ABD arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, tarafların süreci kendi lehlerine farklı yorumlamaya başladığını söyledi. Fidan, sürecin ilerlemesi için artık personel gönderilmesi ve karargah kurulması aşamasına gelindiğini belirtti.

EGE MESAJI: "KİMSE ÇILGINCA BİR HAREKET YAPMASIN"

Hakan Fidan, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Ege'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Fidan, "Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz." dedi. Türkiye'nin kıta sahanlığı ve adaların silahlandırılması konusundaki tutumunun net olduğunu ifade eden Fidan, "Biz gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını kabul etmiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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