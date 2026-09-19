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Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı

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Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
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Trabzonspor'daki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Muhammed Salah, karşılaşmanın 4. dakikasında fileleri sarsarak Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golünü kaydetti.

Süper Lig’in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor formasıyla ilk kez Galatasaray karşısına çıkan Muhammed Salah, maça adeta fırtına gibi başladı.

SALAH DERBİYE GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen hızlı kontratakta topu kendi yarı sahasından süratle taşıyan Mısırlı yıldız, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Salah, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK DERBİSİNİ BOŞ GEÇMEDİ

Bordo-mavili formayla çıktığı ilk derbide fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golüne de imza atarak Papara Park’ı ayağa kaldırdı.

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