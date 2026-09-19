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Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

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Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, Batman Petrolspor deplasmanında geri düşmesine rağmen yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Batman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

BURSASPOR IHEANACHO İLE GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Batman Petrolspor, 29. dakikada Matheus Doria'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan konuk ekip Bursaspor, 60. dakikada yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Nijeryalı oyuncu Iheanacho, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi. 1. Lig'de çıktığı her maçta gol atan Iheanacho, toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

BURSASPOR LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğe yükseldi. Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı. Milli ara sonrası Bursaspor, sahasında Mardin 1969 ile karşılaşacak. Batman Petrolspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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