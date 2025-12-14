Çinli Kültür ve Turizm Heyeti, Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Ulusal Kültür Mirası İdaresi (NCHA) Yöneticisi Rao Quan başkanlığındaki, aralarında arkeologların da bulunduğu Çinli heyet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Karahantepe ve Taştepeler Projesi'ni yerinde incelemek üzere Şanlıurfa'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çinli heyetle yaptığı görüşmede, kentin arkeolojik zenginliğinin dünya genelinde giderek artan bir ilgiyle karşılandığını vurgulayarak, Çin ile arkeoloji ve kültürel miras alanlarında güçlü, sürdürülebilir ve kalıcı iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Ulusal Kültür Mirası İdaresi (NCHA) Yöneticisi Rao Quan ile beraberindeki heyet, Türkiye'nin en önemli kültür ve arkeoloji merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, başta Karahantepe olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen Çinli heyet, Şanlıurfa'nın binlerce yıla uzanan kültürel mirası hakkında kapsamlı bilgi aldı.

KARAHANTEPE VE TAŞTEPELER PROJESİ YAKINDAN İNCELENDİ

Dünyanın en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Karahantepe'de incelemelerde bulunan heyete, bölgede yürütülen kazı çalışmaları ve Taştepeler Projesi hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Tarihi gezilerin ardından Çinli heyet, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Gastronomi Merkezi'nde ağırlandı. Şanlıurfa mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan konuklar, kentin yalnızca tarihiyle değil, gastronomisiyle de önemli bir turizm değeri taşıdığını dile getirdi.

BAŞKAN GÜLPINAR, ÇİNLİ HEYET İLE BİR ARAYA GELDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; kültürel mirasın korunması, arkeoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve Türkiye ile Çin arasındaki kültürel iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Gülpınar, ziyaretin anısına Çinli Bakan Yardımcısı Rao Quan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: "ŞANLIURFA'NIN ADI DÜNYADA DAHA FAZLA DUYULUYOR"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülpınar, Çinli heyetin Şanlıurfa'yı ziyaret etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak,"Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin Şanlıurfa'yı ziyaret etmek istemiş olmaları bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Şanlıurfa'nın ismi son dönemde özellikle arkeoloji alanında çok ciddi şekilde duyulmaya başladı. Yapılan son keşifler, Urfa'nın ne denli büyük bir zenginliğe sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

ÇİN İLE ARKEOLOJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çin'in arkeoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gülpınar, Çin'in dünya genelinde 70 farklı noktada kazı çalışmalarına sponsor olduğunu hatırlatarak, "Çin, arkeoloji alanında belki de dünyanın bir numaralı ülkesidir. Dünya kültürel mirası adına gönüllü olarak pek çok kazıya destek veren bir ülkeden söz ediyoruz. Onların desteği ve iş birliği bizleri ziyadesiyle memnun edecektir" diye ifade etti.

"URFA İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Başkan Gülpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da Şanlıurfa ve Taştepeler Projesi'ne büyük önem verdiğini belirterek, özellikle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un kente gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bu desteğin daha da net görüldüğünü ifade etti. Gülpınar,"Bu iş birliklerini artırarak sürdürmek istiyoruz. Amacımız, Urfa'nın bu zenginliklerden çok daha fazla istifade etmesini sağlamak" diye kaydetti.

Günübirlik olmasına rağmen son derece verimli geçen ziyaretin, Türkiye, Şanlıurfa ve dünya kültürel mirası açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, "Daha önce Japon hükümetiyle yaptığımız iş birliklerinde olduğu gibi, Çin hükümetiyle de bu süreci resmiyete dökerek daha ileri bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Yerel imkânlarımız dâhilinde her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.