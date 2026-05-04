Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin’e atanmasının ardından kentten ayrılırken telsiz anonsuyla personeline veda etti; mesai arkadaşlarına teşekkür eden Aktaş’ın içten mesajı teşkilatta takdir topladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, görev süresinin sona ermesinin ardından kentten ayrılırken personeline telsiz anonsuyla veda etti.

"YOLU MERSİN'E DÜŞEN HERKESİ BEKLERİZ"

Telsiz üzerinden tüm teşkilata seslenen Aktaş, birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aktaş, "Yolu Mersin'e düşen herkesi, bir meslek büyüğü, bir abi ve kardeş olarak her zaman beklerim" ifadelerini kullandı.

TAKDİR TOPLADI 

Fahri Aktaş’ın bu içten vedası, emniyet teşkilatı personeli arasında büyük takdir toplarken, Manisa’da bıraktığı iz bir kez daha gözler önüne serildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Emir:

HER SEYİN BİR SONU VARDIR,MAKAM MEVKİ GELİP GEÇİCİ ŞEYLER.MÜDÜR TESEKKÜR EDECEĞİNE TÜM PERSONELİMİN BANA HAKKI GEÇMİŞ HELAL ETSİNLER, BENİM HAKKIM VARSA HELAL OLSUN DESEYDİ. EMNİYETTE YAŞ HADDİ 60 ONUDA UNUTMASINLAR.

