Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, El Clasico öncesi yaptığı tatille gündeme geldi.

İTALYA KAÇAMAĞI TEPKİ ÇEKTİ

Fransız yıldızın, ünlü oyuncu Ester Exposito ile birlikte İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi, takım içinde tartışma yarattı. Kritik Barcelona maçı öncesinde gerçekleşen bu tatilin zamanlaması dikkat çekti.

SOYUNMA ODASINDA RAHATSIZLIK İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Mbappe’nin takımdan ayrı şekilde tatile gitmesi bazı futbolcuları rahatsız etti. Oyuncuların, yıldız isme tanınan esnekliğin takım içi dengeleri etkilediğini düşündüğü öne sürüldü.

“AYRICALIK” TARTIŞMASI

Mbappe’nin takım arkadaşlarından farklı bir programa sahip olması, “ayrıcalık” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu durumun soyunma odasında soğuk rüzgarlar estirdiği iddia edildi.

ARBELOA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakat oyuncularla ilgili tüm planlama sağlık ekibi tarafından yapılır. Mbappe, boş zamanlarında diğer oyuncular gibi dilediğini yapabilir” ifadelerini kullandı.