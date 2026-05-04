MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Bahçeli, mesajında, "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum" dedi.

"OLUMLU KATKI SUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Diyarbakır’ın, bu sportif başarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanması temennisinde bulunan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bravo güzel hareket huzur lazım bize artık yeter

Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

çok güzel hareketler bravo başkanım sizden beklenen hareket budur

Haber YorumlarıMehmet:

lig başlayıncada bunları defedin demeye başlar...

