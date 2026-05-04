Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nden de çekildiği bildirildi.

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi" ifadeleri kullanıldı.

