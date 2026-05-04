Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Bölgesel Amatör Lig’de 4-1 önde olan Şırnak Petrol Spor’un son dakikalarda 4 gol yiyerek Kurtalan Spor’a 5-4 mağlup olması ve maç sırasında kulübeyle yapılan şüpheli görüşmeye ait görüntülerin ortaya çıkması şike iddialarını gündeme taşırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili re’sen soruşturma başlattı.
- BAL'da Kurtalan Spor, 72. dakikada 4-1 gerideyken son dakikalarda 4 gol atarak Şırnak Petrol Spor'u 5-4 yendi.
- Maç sırasında bir kişinin saha kenarında kulübeyle görüşmesinin ardından ev sahibi takımın 4 gol bulması şike iddialarına yol açtı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maçta usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL), Kurtalan Spor ile Şırnak Petrol Spor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 72. dakikaya kadar 4-1 önde götürdüğü mücadeleyi son anlarda yediği 4 golle 5-4 kaybetti. Maç esnasında çekilen bir görüntü şike iddialarını gündeme getirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ
Mücadele Şırnak ekibinin 4-1 üstünlüğüyle devam ederken, takımın yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişi saha kenarına gelerek kulübeyle görüştü. Bu konuşmanın ardından Kurtalan Spor, 4 gol bularak maçı 5-4 kazandı ve ligde kaldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
FUTBOLCULARIN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI
Maçın ardından Şırnak Petrol Spor'da forma giyen bazı futbolcular, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kulüp yönetimi ve teknik direktör Hüseyin Batur'un maçı sattığını öne sürdü.
MURAT 2020 GENÇ SPOR'DAN TEPKİ VE TFF'YE ÇAĞRI
Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor maçının ardından küme düşen takım ise Bingöl temsilcisi Murat 2020 Genç Spor oldu. Bu gelişmenin ardından Murat Spor, yaptığı açıklamada emeklerinin çalındığını ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, maçın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.
HALK TEPKİLİ, YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ
Gelişmelerin ardından Şırnak Petrolspor taraftarları akşam saatlerinde kent merkezinde toplanarak yönetimi protesto etti. Maçta yaşanan mağlubiyet ve ortaya atılan şike iddialarına tepki gösteren taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya çağırdı. Yürüyüşe geçen gençler ise “Şırnak uyuma, takımına sahip çık” sloganları atarak iddiaları protesto etti ve kulüpte yaşanan sürece tepki gösterdi.