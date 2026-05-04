Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Arjantin’de oynanan bir maçta autotune kullanan spiker, karşılaşmanın önüne geçerek sıra dışı anlatımıyla dikkat çekti; maçın hangi ligde oynandığı ise netleşmedi.

HANGİ LİG OLDUĞU NET DEĞİL

Görüntüler Arjantin futboluna ait olsa da, karşılaşmanın Liga Profesional mi yoksa alt liglerden biri mi olduğu henüz netlik kazanmadı. Buna rağmen olay kısa sürede geniş ilgi gördü.

AUTOTUNE’LU ANLATIM ŞAŞIRTTI

Maç sırasında mikrofon başındaki spikerin autotune efekti kullanarak yaptığı anlatım, izleyenleri şaşkına çevirdi. Geleneksel anlatımın dışına çıkan bu tarz, karşılaşmaya farklı bir renk kattı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşmadaki futbol kadar spikerin performansı da konuşulurken, autotune’lu anlatım sosyal medyada ve spor gündeminde en çok dikkat çeken detaylardan biri haline geldi.

RENKLİ VE FARKLI BİR DENEYİM

Spikerin bu sıra dışı yöntemi, futbol yayıncılığında farklı tarzların da denenebileceğini gösterirken, izleyenlere alışılmışın dışında bir deneyim sundu.

Fatih Kocatürk
