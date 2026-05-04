Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Güney Afrika’da kayıp bir otel sahibinin cesedine ulaşmak için bir polis dalgıcının, timsahlarla dolu bir nehre helikopterle indirildiği o inanılmaz anlar kameraya yansıdı. 59 yaşındaki Gabriel Batista, şiddetli sel sularına kapılarak gözden kaybolmuştu.

Polis, talihsiz adamın bataklık sularında pusuda bekleyen aç bir timsah tarafından yendiğinden şüpheleniyordu. Ekipler, dört gün boyunca insansız hava araçlarıyla bölgeyi taradıktan sonra insan yiyen o timsahı tespit etti.

Hayvan etkisiz hale getirildikten sonra, şüphelerini doğrulamak amacıyla helikopterle adadan tahliye edildi.

Görüntülerde, cesur polis komutanının timsahın leşini almak için yüzlerce metre yükseklikten aşağı sarkıtıldığı görülüyor.

Yarım tonluk dev etobur, yakındaki Kruger Ulusal Parkı’na indirildikten sonra, kayıp iş adamını yiyip yemediğini anlamak için karnı açıldı. Güney Afrika Polis Kaptanı Joey Potgieter tarafından gerçekleştirilen nekropside (hayvan otopsisi) korkunç bir gerçekle karşılaşıldı: Timsahın içinden iki kesik kol, bir göğüs kafesi parçası ve doku kalıntıları çıktı.

Ayrıca, parmaklardan birinde Gabriel Batista’ya ait olduğu düşünülen bir yüzük bulundu. Cesedin kimliğini kesinleştirmek için DNA testleri başlatıldı.Midesinden 6 Çift Ayakkabı Daha ÇıktıOlayın en sarsıcı yanı ise timsahın midesinden çıkanlar oldu.

Mpumalanga eyaletinin Komatipoort kasabasında yürütülen incelemede, hayvanın içinden altı çift ayakkabı daha çıktı. Bu ayakkabıların hiçbirinin Batista’ya ait olmaması, timsahın yıllardır nehirde kaybolan veya boğulan birçok kişiyi yiyen bir "seri katil" olduğu korkusunu doğurdu. Uzmanlar, timsahların plastiği sindiremediğini, bu yüzden terlik, sandalet, spor ayakkabı ve topuklu ayakkabı gibi kalıntıların midesinde biriktiğini belirtti.

Polis şimdi bu ayakkabıları, bölgedeki diğer kayıp ilanlarıyla eşleştirmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Feci Kaza Nasıl Oldu?Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü iş adamı Batista’nın, nehrin karşı kıyısındaki otel ve barına ulaşmak için sel altındaki alçak bir köprüden geçmeye çalışmasıyla başladı. Ford Ranger marka aracı akıntıya kapılarak kayaların üzerine sürüklendi.

Batista’nın kurtulmak için araçtan indiği ancak azgın suların onu Komati Nehri’ne, timsahların bölgesine doğru sürüklediği tahmin ediliyor.Batista'nın timsah tarafından yenilmeden önce boğulup boğulmadığı bilinmiyor. Ancak yetkililer, vücudunun diğer parçalarının bölgedeki diğer timsahların içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruyor."

Korkunç Bir Kabus"Sık sık sel basan bu köprünün yakınındaki "Border Country Inn"in sahibi olan Batista, çevresinde sevilen bir aile babasıydı.

Ailesi, DNA sonuçları çıkana kadar açıklama yapmama kararı aldı. Yakınları durumu "tam bir kabus" olarak nitelendiriyor. Timsahı nehirden alan Kaptan Johan “Pottie” Potgieter, sergilediği cesaretle kahraman ilan edildi. Kaptan Potgieter operasyonu şöyle anlattı:"Drone ile köprüden 60 metre ötedeki bir adada güneşlenen dev bir timsah fark ettik.

Karnı aşırı şişti ve hareket etmiyordu; bu, yeni beslendiğinin tipik bir kanıtıydı. Helikopter sesi bile onu yerinden kıpırdatmadı. Vurulması için izin aldık ve keskin bir nişancı tarafından etkisiz hale getirildi. Aşağı indirildiğimde halat beni tam timsahın burnunun dibine bıraktı, gerçekten ölü olduğundan emin olmayı umuyordum. Etrafta beni izleyen başka timsahlar varken onu bağladım ve hızla yukarı çekildim."