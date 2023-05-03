Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma Konserleri'ne Edirne'de başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 7 üyesi ile birlikte üyelerinin birinci dereceden birçok yakınını kaybettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma konserlerinin ilkini Edirne'de verdi. Koronun kurucusu ve Şefi Yılmaz Özfırat, acılarının halen çok taze olduğunu belirterek, "Hani derler ya 'Karanlığın müziği yapılır mı?' Evet, karanlığı anlatan müzik yapılır ki insanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir. Müzikle insanlara bu deprem gerçeğini hatırlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa Günü Dayanışma konserlerine Edirne'den başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Urfa'yı kapsayan 8 şehirde mayıs ayı boyunca dayanışma konserleri verecek koro, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Konsere Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve çok sayıda kişi katıldı.

?Avrupa Birliği (AB) Edirne Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da dayanışma konserlerinin ilk durağı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Konser sonu Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve ETSO Başkanı Sezai Irmak, koro şefi Yılmaz Özfırat'a çiçek ve resim hediye etti.