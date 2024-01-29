Selçuklu Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Kapadokya Araştırma Merkezi, Yunanistan Sille Derneği, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sille Sempozyumu sona erdi.

Anadolu'nun önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille'nin tüm yönlerinin alanında uzman isimler tarafından geniş bir yelpazede ele alınacağı II. Uluslararası Sille Sempozyumu ve Konya ve Sille Hazineleri Sergisi'nin de yer aldığı sempozyum üçüncü gününde katılımcıların, Çatalhöyük, Payitaht Müzesi, Mevlana Müzesi, ve Sille'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerle tamamlandı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı 10 oturumda gerçekleşen sempozyumda Türk ve Yunan50 konuşmacı Sille'nin geçmişten bugüne olan tarihi yolculuğunu anlatarak tarihe not düştü. Sempozyumda sunulan bildiriler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki cilt halinde kitaplaştırılarak kalıcı bir başvuru kaynağı oluşturacak.

"Sille'nin kadim kültürü için çalışmalarımızı aynı özenle sürdüreceğiz"

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille'nin kadim mirasını koruyup gelecek nesillere aktarılması adına var olan çalışmalara yenilerini ekleyerek bu alanda çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sille için yürüttüğümüz faaliyetlerde üniversitelerimiz ve diğer kurumlarımızla çeşitli alanlarda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Uluslararası Sille Sempozyumumuz da bu iş birliklerimizden bir tanesi ve Sille'ye çok değer veriyoruz, Sille'nin tüm yönleriyle ele alınması gerçekten çok önemli. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz2. Uluslararası Sille Sempozyumu'nda da coğrafyası, tarihi, gelenekleri ve günümüze ulaşan eserleri ile Sille çok geniş bir perspektifte incelendi. 2. Uluslararası Sille Sempozyumu ile Konya ve Sille Hazineleri Sergisi'ni Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sille Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Kapadokya Araştırma Merkezi, Yunanistan Sille Derneği ve Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ile birlikte gerçekleştirdik.

10 oturum halinde yapılan ve 27 Ocak Cumartesi günü son bulansempozyumda yerli ve yabancı olmak üzere 49 bilim adamı tarafından bildiriler sunuldu. Bu bildiriler daha sonra Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki cilt halinde kitaplaştırılarak kaynak eser olarak yayın hayatımıza kazandırılacak. Sempozyumda öncelikle Sille'de günümüze kadar ulaşan tüm eserler coğrafi ve tarihi özellikleri dikkate alınarak özel başlıklarda incelenecek. Sille'nin imar ve koruma planından gelenek ve göreneklerine, yaşam biçiminden giyim kültürüne kadar her şey bu sempozyumda ele alındı. Yine Türkçe, Yunanca ve İngilizce olmak üzere üç farklı dilde açıklamaların bulunduğu ve ilk kez bilim dünyasına sunulacak olan eserlerin de yer aldığı "Konya ve Sille Hazineleri Sergisi" de ziyarete sunuldu.

Sergimiz Kapadokya Araştırma Merkezi Müzesi'nde Konya ve Sille ile ilgili 110 eser, 50'ye yakın harita, fotoğraf ve belge ile Atina Ulusal Kütüphanesinde tespit edilen 14 Osmanlı Fermanı'nın incelemeleri ve fotoğraflamaları sonrası 30 adet 3 boyutlu modellemeyle birlikte 116 örneği barındırıyordu. Sergimizin yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında tekrarlanması için ise hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Sille Sempozyumu'nun Türk Yunan dostluğuna da katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Tarihi mirasımızın tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile bu çalışmalarda yer alan Sille Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği Başkan Vekili Hikmet Yanartaş'a, Küçük Asya Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Stavros Anestidis'e, Kavala Kapadokya Araştırma Merkezi Başkanı Kaplanis Iosifidis'e, Kavala Belediye Başkan Vekili Apostolos Moumtzakis'e, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Çaycı'ya, Dr. İlker Mete Mimiroğlu'na ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.