Konya'da gezilecek yerler nereler? Konya'da ne yenir? Konya Alaaddin Tepesi hikayesi nedir? Konya'da gezilecek tarihi yerler nereler? Konya'da gezilecek doğal güzellikler nereler? Konyalı ünlüler kimler? Gönüllerin şehri Konya, hakkında merak ettikleriniz haberin detaylarında.

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri olan Konya, Anadolu topraklarında kurulan en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yıllarca Türk devletlerine başkentlik yapmış Konya, tarihi ve doğal parkları ile görülecek şehirler listenizde mutlaka yerini almalı!

Konya'da fotoğraflayabileceğiniz birçok yer göreceksiniz. Peki benim fotoğrafımı kim çekecek diye düşünürseniz de, Konya'nın birçok yerine konuşlandırılmış, hatıra fotoğrafı çekme makinelerini göreceksiniz. Turistlerin çok ilgisini çeken bu makineler ile manzaraya karşı harika fotoğraflara sahip olabilirsiniz!

KONYA'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Mevlana Müzesi

Turistlerin ilk duraklarından olan Mevlana Müzesi'nde, Mevlana Celaleddin Rumi kabri bulunur. Türbe, 1274 yılında Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından yaptırılmıştır. Özellikle, Şeb-i Arus kutlamaları ile turist sayısı daha fazla artmaktadır.

İnce Minareli Medrese

Selçuklu Dönemi'ne ait medrese, dönemin mimarisine güzel örneklerden biridir. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan İnce Minareli Medrese içerisinde Taş ve Ahşap Eserler Müzesi de bulunmaktadır. Mimari işçiliğinin ne kadar ince ve zarif olacağını göreceğiniz medresede, Selçukluların sembollerinden çift başlı kartal figürü de bulunmakta.

Karatay Medresesi

Konya, Selçuklu Dönemi'nde kültür ve ilim merkezi olarak kayıtlara geçmiştir. Karatay Medresesi mimari yapısıyla ve tarihindeki bu ihtişamlı duruşuyla Alaeddin Tepesi'nin yanında bulunmaktadır.

Konya Bilim Merkezi

Diğer yapılara göre tarihi sayılmaz ama Konya Bilim Merkezi'ni mutlaka görmelisiniz! TÜBİTAK desteği ile kurulan merkezde tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem/ seyir kulesi, gezegen evi, laboratuvarlar ve kütüphane bulunmakta. Bilim ve ilime ışık tutan bu şehirde görenler kesinlikle heyecanlandıracak bir yapı.

Sille Köyü

Tarihe ışık tutan köylerden biri olan Sille, Büyük Selçuklu Dönemi'nde önce kurulmuş bir köy. İçerisinde mağaralar, çömlekçiler, mum atölyeleri, kilise ve cami bulunmaktadır. Tamamlanan restore çalışmaları ile turistlerin ilgisini daha da Sille'de gidebileceğiniz birçok kafe ve restoran da vardır.

Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti

M.Ö. 7400 yılından beri yaşam alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen Çatalhöyük, 1958 yılında keşfedilmiştir. 2012 yılında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini almıştır.

Konya Selimiye Camii

Klasik Osmanlı mimarisinin en ihtişamlı örneklerinden olan Selimiye Cami, Mevlana Dergahı'nın batısında yer almakta. Şehzade Selim tarafından yaptırılan cami içerisinde huzur bulacaksınız.

Alaeddin Tepesi üzerine inşa edilen cami, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli camilerindendir. Yapımına 1116 ila 1156 yıllarında başlandığı tahmin edilen cami, I.Alaeddin Keykubad döneminde (1221) tamamlanmıştır. Mevlana Türbesi'ne çok yakın konumdadır. Alaeddin Cami'de kesinlikle görmeniz gereken bir yer.

Nasreddin Hoca Türbesi

Mizahi söylemleri ile aynı zamanda toplulukları düşündüren Nasreddin Hoca, Sivrihisar doğumludur. Akşehir'de hayata veda etmiştir. Akşehir'de bulunan kent surunun yakınlarına defnedilmiştir. Mezarında yazan ölüm tarihi ile ilgili ayrıntıyı öğrenmenizitavsiye ederiz.

Atatürk Evi Müzesi

Konya'ya birçok ziyaret yapmış Atatürk'ün kullanımına sunulmuş bir evdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarına ve kıyafetlerin ev sahipliği yapan yapı, şu an müze olarak kullanılıyor. Ev, 1928 yılında Atatürk'e hediye edilmiştir. Tapusunda şu ifadeler yer almakta: "Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir."

KONYA'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Kırsal iklimiyle bilinen Konya'da içinizi ferahlatacak birçok doğal güzellik de vardır, volkan patlaması oluşan kraterler de… Türkiye'nin tek çölü de Konya'da. Peki, Konya'da görülmesi gereken doğal güzellikler nereler?

Yerköprü Şelalesi

Konya genellikle karasal iklimi ile gözler önüne gelse de; havası, suyu ve enfes manzarası ile sizleri rahatlatacak yerlere de sahiptir.

Beyşehir Gölü

Kalkerli bir arazi içinde bulunan Beyşehir Gölü, yer altı suları ile besleniyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü üzerinde 23 ada bulunuyor. Bunlarda bazıları; İğdeli, Hacı Akif, Akburun ve Külbent'tir.

Göl çevresinde bisiklete binebilir veya balık tutabilirsiniz. Su sporu meraklıları ve kampçılar içinde güzel bir ortam sunuyor.

Tuz Gölü

Tatlı su gölünü barındıran şehir, Tuz Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü Ankara, Konya ve Aksaray illerinin kesiştiği bir bölgede bulunuyor, ayrıca en büyük ikinci göldür. Böylece, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yaklaşık yarısı buradan karşılanıyor.

Kızören Obruk Gölü

Konya'da pek çok obruk bulunur fakat Kızören Obruk'u bunların en popüleridir. Obruğu görmek isteyen turistler için turlar düzenlenmekte.

Karapınar Çölü

Ağaçlandırma çalışmaları yapılmasına rağmen, çöl özelliğini korumakta olan Karapınar Çölü Türkiye'nin tek çöl toprağı olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu manzarada fotoğraf çekmek isteyebilirsiniz.

Meke Gölü

Krater gölü olması sebebiyle çok dikkat çeken Meke Gölü, Karapınar'da bulunur. Bir volkanın gaz patlaması sonu olmuş ve suyla dolmuştur. Adacıkları bulunan göl, fotoğraf çekimi için harika bir yer.

Kilistra Antik Kenti

Bir dönem ulaşımı ve ticareti sağlayan Kral yolu üzerinde yer alan Kilistra Antik Kenti, kayaların içinin yerleşim alanı olarak kullanıldığı bir topluluğa ışık tutuyor.

Kilistra Antik Kenti, Meram ilçesinin Gökyurt köyünde yer alıyor. Restorasyon çalışmaları büyük çoğunlukla bitmiştir. Bu antik kenti mutlaka görmelisiniz!

Meram Bağları

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen Meram Bağları, Konya'nın en ilgi çeken yerlerinden. Temiz havasını ilk anda fark edeceksiniz.

KONYA ALAEDDİN TEPESİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Şehre hakim bir gözlem noktası olarak planlanan Alaeddin Tepesi aslında düz bir alan olduğu söylenir. Doldurma toprak ile yapılan tepe günümüzde mesire alanı olarak kullanılmaktadır. 20 metre yüksekliğindeki tepe, şehrin en yüksek tepesi olarak bilinmektedir. Alaeddin Tepesi'nde, Alaeddin Cami de bulunmakta. Ayrıca, çevresinde pek çok tarihi eser vardır.

KONYA'DA NE YENİR?

Konya denilince akla yiyecek olarak ilk etli ekmek geliyor. Peki, Konya'nın sadece etli ekmeği mi meşhur? Hayır. Konya'da kuzu etiyle yapılan birçok yiyecek vardır, tabi bir de meşhur bir çorbası.

Etli ekmek, koyun eti, soğan, domates ve biberin harmanlanması ile yapılır. Uzun olarak açılan hamuru ile de dikkat çeker.

Fırın kebabı, meşe odunu ile yavaş yavaş pişen bir kebap türü.

Tirit kebabı, Konya yöresinde en sevilen yemeklerdendir. Kuşbaşı iriliğinde et ve kimyonun birleşmesiyle eşsiz bir lezzet sunar.

Bamya çorbası, kuzu etiyle de yapılan çorba "etli bamya çorbası" olarak da bilinir. Özel günlerde mutlaka yapılan bir çorbadır.

Arabaşı çorbası, acılı tavuklu suyunun içine hamur eklenir. İçindeki hamur ile yenir.

Sac arası, Konya'nın meşhur tatlısıdır. Kaymak ve ince hamurun buluşmasıyla, sizlere enfes bir tat sunar.

Çebiç, sabah kahvaltısında tercih edilir. Kuzu ciğeri ile yapılan çebiç, genellikle kuzuların olgunlaşma dönemi olan eylül ayında yapılır.

Topalak, Konya'nın yöresel çorbalarından biridir. Bulgur köftesi, et ve nohut ile yapılır.

KONYALI ÜNLÜLER KİMLER?

Birçok siyasetçi, din adamı, şarkıcı ve oyuncu Konya kütüklüdür. Peki, Konyalı ünlüler kimler?

Dr. Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı

Pr. Dr. Ahmet Davutoğlu - Eski Başbakan

Tahir Büyükkörükçü

Ali Kırca

Murat Yıldırım

Zülfü Livaneli

Mine Tugay

Mustafa Altıoklar

Aleyna Tilki

Ömer Ali Şahiner

Meltem Cumbul

Nadide Sultan

Vedat Milor

Ersay Üner

Selin Ciğerci