Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde komşularını rahatsız ettiği ve evini ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 69 yaşındaki Barbaros Güleryüz, nezarethanede rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Güleryüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Güleryüz’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde komşularını elindeki bıçakla rahatsız ettiği ve evini ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 69 yaşındaki Barbaros Güleryüz, nezarethanede rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YARI ÇIPLAK HALDE BİNADA DOLAŞTI

Olay, Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Güleryüz, apartmanda yarı çıplak şekilde elinde bıçakla dolaşarak çevredekileri tedirgin etti.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Daha sonra kendi dairesine geçen Güleryüz’ün evi ateşe verdiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan Güleryüz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

NEZARETHANEDE RAHATSIZLANDI

Güleryüz’ün sabah saatlerinde nezarethanede rahatsızlandığı, ilk müdahalenin polis ekipleri tarafından yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güleryüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN NEDEN OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Güleryüz’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
