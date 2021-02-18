Kızlara sorulacak sorular...

Bir kadını biraz daha yakından tanımak veya uzun süredir tanıdığınız bir kadın için bazı sorulara mı ihtiyacınız var? Aynı eski konuşma sorularından bıktınız mı? Bir kıza sorulacak ilginç ve ilgi çekici soruların bir listesine yardımcı olmak için buradayız. İşe kızlara sorulacak sorular

Bu sorular kesinlikle ilginç bir sohbet başlatacak. Beğendiklerinizi seçip seçebilir veya hepsini sorabilirsiniz. Her sorunun nasıl kullanılacağı ve sohbeti ele almanın bazı olası yolları hakkında biraz yorum ekledik. Yorumu okuyabilir veya atlayabilirsiniz. Senin seçimin.

KIZLARA SORULACAK SORULAR

Bir kıza sorulacak bu ilk soru listesi, başlamak için harika bir yerdir. Her sorunun, sorulara yardımcı olabilecek bazı yorumları vardır, ancak isterseniz yorumu görmezden gelebilirsiniz. İlk setin altında yorum yapmadan bir kıza sorabileceğiniz daha birçok harika soru da var .

Bu yüzden daha fazla uzatmadan, bir kadına burada daha iyi tanıması için sorabileceğimiz en iyi benzersiz sorular listemiz.

1. Gideceğin en son yer neresi?

Bu soru için ne bulacağını söylemek yok. Onunla oldukça yaratıcı olabilir ya da kelimenin tam anlamıyla cevaplayabilirsiniz. Her iki durumda da, muhtemelen biraz düşünmeyi gerektirecek, ancak gerçekten harika bir cevaba yol açabilir.

2. Tamamen neyi bitirdiniz ve neyle bitirdiniz?

Yani bu soruyla onun ne söyleyeceğini tahmin etmenin hiçbir yolu yok, çünkü bu sorunun gidebileceği pek çok farklı yol var. Güncel bir moda veya moda hakkında konuşabilir, bir arkadaşı hakkında konuşabilir, gerçekten herhangi bir şey olabilir.

Ama ne hakkında konuşmayı seçerse seçsin, hepimiz bizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşmayı seviyoruz ve o da yapacak!

3. Hangi anıya dönüp duruyorsunuz?

Onun hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek için mükemmel. İster ciddi bir anı olsun, isterse bazen bize yapışan şeylerden biri, her iki durumda da onun dünyasına büyük bir pencere.

Sadece bir uyarı olsa da, paylaşmaya karar verdiği anıya bağlı olarak bu aceleyle gerçekten ciddileşebilir.

4. Anne babanızın yaptığı en olgunlaşmamış şey nedir?

Birinin kaç yaşında olduğu gerçekten önemli değil, hala olgunlaşmamış şeyler yapıyorlar. Bazen bu şeyler saçma ve eğlencelidir, bazen daha bencilce veya inciticidir.

Her iki durumda da, bu muhtemelen daha önce hiç sorulmamış bir sorudur ve gerçekten ilginç cevaplara yol açabilir!

5. Sahip olduğunuz en sıra dışı korku nedir?

Gerçekten komik ya da gerçekten tuhaf olabilen bir soru. Her iki durumda da, insanların genellikle cevaplamayı sevdiği eğlenceli bir soru. Kim bilir, alışılmadık bir korkuyu paylaşabilirsiniz!

6. En sevdiğiniz TV şovu nedir?

Elbette bu çok yaygın bir soru, ama harika çünkü şovun içindeyseniz konuşacak çok şeyiniz var. Ve eğer görmediyseniz, şimdi izleyeceğiniz iyi bir şov var. Ayrıca, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, muhtemelen size anlatmaktan zevk alacaktır.

7. Yaşadığınız en saçma olay neydi?

Bunun komik bir hikayeye yol açacağını neredeyse garanti edebilirim. Söylemekten ve dinlemekten zevk alacağınız bir şey. Eminim ikinizin de pek çok saçma tartışma hikayesi vardır, özellikle de kardeşleriniz varsa.

8. İnsanların size sormayı bırakmasını diliyorsunuz?

Hayatın her aşamasında, soruları tekrar tekrar duyarsınız. Geleceğinizle ilgili sorular, yaşam koşullarıyla ilgili sorular veya kişisel şeylerle ilgili sorular. Herkese aynı sorular defalarca soruluyor.

9. Hayatın size öğrettiği en büyük ders nedir?

Daha ciddi bir soru ama sohbete gerçekten iyi bir başlangıç ??olabilir. Artı, onu neyin kendisi yaptığını ve neden şimdi olduğu gibi olduğunu öğreneceksiniz.

10. Toplumsal olarak giderek daha fazla kabul gören şey nedir?

Hangi hareketleri desteklediği veya desteklemediği hakkında biraz bilgi edinebilirsiniz. Ama aslında bu soru daha çok toplum hakkında ilginç bir sohbete başlamakla ilgili.

Unutma, insanların senden farklı bakış açılarına sahip olmasının bir sakıncası yok. Bu bir tartışma değil. Onu haklı olduğuna ikna etmeye çalışmıyorsun.

11. Hangi resim veya resimlerin üzerinizde büyük etkisi oldu?

Bu aynı zamanda muhtemelen ona daha önce sorulmamış ve bunu hiç düşünmemiş olabilir. Ama ona soruyu sorduğunuzda örneklerin aklına geleceğini neredeyse garanti edebilirim. Bu soru oldukça havalı çünkü telefonunuzdaki resimleri/ boyamayı yukarı çekebilirsiniz. Muhtemelen hiç görmediğiniz bazı harika fotoğraflar göreceksiniz.

12. En çok hangi film veya kitap karakterine benziyorsunuz?

Hiçbir şey değilse, bu soru size kendisini nasıl gördüğünü veya daha çok kime benzemek istediğini söyleyecektir. Bilmek her zaman güzel ve çok eğlenceli de düşün. Bu sınavların sosyal medyada bu kadar popüler olmasının bir nedeni var.

Soruyu iki kısma ayırabilirsiniz, hangi karaktere daha çok benzemek istersiniz ve hangisine benzediğinizi düşünüyorsunuz. Veya sohbeti onun hangi kitaplara ve filmlere ilgi duyduğuna taşıyın. Ayrıca hangi karakterlerin en ilginç veya benzersiz olduğu hakkında da konuşabilirsiniz.

13. Kültürünüzde en çok ve en az gurur duyduğunuz kısım nedir?

Kültürümüz, kim olduğumuzun büyük bir bölümünü oluşturur ve o da farklı değildir. Bu biraz derinleşebilir ama kesinlikle iyi bir sohbet için verimli bir zemin. Öyleyse kültürel konulara dalın ve ikinizin de benzer bakış açılarına sahip olduğunuz ve nerede farklı olduğunuzu görün. Takip soruları için pek çok şans olacak. Sadece hatırlayın, dinleyin ve sorular sorun; sadece söyleyeceğiniz bir sonraki şeyi düşünme.

14. Kadın olmanın en kötü ve en iyi yanı nedir?

Söyleyecek çok şeyi olduğundan emin olduğu harika bir soru. Kadınsı vücut şeylerinden ciddi bir şekilde iğreniyorsanız, buna bir şans vermek isteyebilirsiniz. Ama kim bilir, aslında bilmediğin bazı şeyleri öğrenebilirsin. Ve ayrıca vücutlarında devam eden bir sürü kıç ağrısı olayıyla yaşamak zorundalar, en azından yapabileceğimiz şey biraz öğrenmek ve bununla başa çıkmak zorunda olmadığımıza şükretmek (ben bunu okuyan bir adam olduğunu varsayarak, ama yanılıyor olabilirim).

Daha fazlasını öğrenmek için takip soruları için pek çok şans var, ancak evet, eğer bedensel konularla ilgiliyse, çok fazla merak etmek istemeyebilirsin. Ama kadın olmanın güzel yanları hakkında soru sormak harikadır. Erkek olmanın neyin iyi olduğu hakkında da konuşabilirsiniz.

15. Hangi rastgele yabancı hayatınız üzerinde en büyük etkiye sahip oldu?

Bu, muhtemelen düşünmek için biraz zaman ayırması gerekecek, çünkü bu ortak bir soru değil. Ancak cevap vermek çok eğlenceli olabilir ve aynı zamanda oldukça düşündürücü de olabilir. Artı, geçmişi ve bugün kim olduğunu nasıl etkilediği hakkında bir hikaye anlatacak; bunu bilmek her zaman iyidir.

Sohbeti sürdürmek için; Hikayesi hakkında daha fazla ayrıntı sormayı, hayatını etkileyen diğer rastgele yabancılarla ilgili sorular sormayı veya ona hayatınızda büyük etkisi olan rastgele bir yabancıdan bahsetmeyi unutmayın.

16. Hangi başarıdan gurur duyuyorsunuz, ancak çoğu insan aptalca veya tuhaf düşünür?

Bu soru, onun gerçekte kim olduğu ve neyi ilginç/ eğlenceli bulduğu hakkında daha fazla bilgi edinmenin harika bir yoludur. Konuştuğunuz kız bir kız arkadaşsa, bu bilgiyi sadece sizin ve onun oynayacağı bir oyun/ yarışma oluşturmak için kullanabilirsiniz veya gelecekteki hediye fikirleri için harika olabilir. Bu soruyu yanıtlasa da, muhtemelen onun hakkında yeni ve ilginç bir şeyler öğreneceksiniz. Detaylar hakkında çok sormayı unutma.

17. Tarihte en iyi moda dönemi hangi dönemdeydi?

Tüm kızlar moda değil, ancak adil bir kısmı moda. Modaya pek girmemiş olsa bile, bu soruyu yine de beğenebilir. Muhtemelen bu onun hakkında fikir sahibi olduğu bir konu ama hiç kimsenin ona sormadığını neredeyse garanti edebilirim. Sohbeti genişletmek için, farklı dönemlerin farklı cinsiyetler için daha iyi olup olmadığını sormak isteyebilirsiniz.

18. Sizi korkutan veya ürküten hangi aptalca ya da komik şey?

Bu, derin korkulara pek girmeyen, ancak yine de güçlü tepkiler alabilen eğlenceli bir sorudur. O şeyin neden onu ürküttüğünü ve korktuğu şeyle ilgili komik hikayeleri olup olmadığını konuşabilirsiniz. Biraz daha derine inmek isterseniz, konuyu daha ciddi korkulara da taşıyabilirsiniz. Ancak bunu hafif tutmakta ve komik korkular hakkında konuşmaktan çekinmeyin.

19. İnsanlar hakkında ne kadar çabuk sonuçlara varırsınız?

Bu soru, diğer insanları nasıl gördüğünü ve hangi basmakalıp düşünceleri olduğunu öğrenmek için harika bir soru. Sohbeti ilerletmek için, sizi ilk gördüğünde veya tanıştığı anda sizin hakkınızda ne düşündüğünü ona sorabilirsiniz. Ya da ona iyi ve kötü bir insan için belirleyici işaretlerin ne olduğunu sorabilirsiniz.

20. Süper kahramanlar ve süper kötüler gerçekten var olsaydı dünya nasıl değişirdi?

Bu, yaratıcı fikirlerin akışını sağlamak için bir sorudur ve eminim ikiniz de süper kahramanlar/ kötüler var olsaydı ortaya çıkabilecek bazı komik ve ilginç durumlarla karşılaşabilirsiniz. Elbette, konuştuğunuz kız, çizgi romanlardan veya süper kahraman filmleri izlemekten hoşlanmıyorsa, bu sorunun çok fazla ilgisini çekmeyebilir. Ancak süper kahraman filmlerinin ne kadar popüler olduğu düşünüldüğünde, muhtemelen bu soruyu seveceği kesin bir bahis. Yine de bu tür filmleri sevmiyorsa, buna bir şans vermek isteyebilirsiniz.

21. Kıyametle ilgili bir salgından kurtulmak için stratejiniz ne olurdu?

Biraz duvarın dışında olan bir tane daha, ama eminim hepimiz bunu düşündük. Özellikle kıyamet sonrası şovların, filmlerin ve kitapların ne kadar popüler olduğu konusunda. Bu, uzun bir sohbete açılmak için kolaydır, çünkü her bir senaryo ile karşılaştırıldığında her stratejinin yararlarını tartışabilirsiniz. Demek istediğim, bunun hakkında gerçekten yazılmış kitaplar var. Yani evet, konuşulacak çok şey var. Özellikle de ikiniz kıyamet sonrası türdeyseniz.

22. Ülkenizin eğitim sisteminde yapılması gereken en önemli değişiklik nedir?

Bu biraz daha ciddi. Ancak sosyal değişime ne kadar girdiğini görebilir ve muhtemelen politik eğilimleri hakkında iyi bir fikir edinebilirsiniz. Ya da gerçekten umursamadığını fark edebilirsiniz. Her iki durumda da iyi istihbarat. Bu soruyu, farklı fikirleri birbirlerinden zıplatarak ve her bir fikrin faydaları hakkında konuşarak kolayca genişletebilirsiniz.

23. Şimdi başlamadığına göre gelecekte pişman olacağınızı düşündüğünüz ve daha önce başlamadığına şimdiden pişmanlık duyduğunuz bir şey nedir?

Oh erteleme. Evet, hepimiz yapıyoruz. Bu, ne kadar ertelediğini bilmenin yanı sıra bazı hedeflerinin neler olduğunu ve neleri önemli bulduğunu bilmeni sağlayacak. Cevapları konusunda dırdırmamaya çalışın, çünkü birincisi, muhtemelen zaten bu konuda kötü hissediyor ve iki, muhtemelen zaten başlamanız gereken şeyler var. Hedefleriniz aynı hizaya gelirse, gelecekte ikinizin de başarmak isteyeceği şeyler hakkında sohbet etmenin harika bir yoludur. Ayrıca, günümüzün ne kadar meşgul olduğundan şikayet etmek için harika bir fırsat.

24. Beyninizi bir robota koyup sonsuza kadar yaşayabilseydiniz, değil mi?

Eğlenceli bir varsayımsal soruya sarılmış birkaç büyük felsefi soru. Bir insanı insan yapan şey hakkında konuşabilirsiniz. Ya da sonsuza kadar yaşamanın faziletleri ve sakıncaları hakkında sohbet edebilirsiniz.

25. El sıkışmayı selamlama olarak değiştirebilseydiniz, onu hangi ilginç yeni selamlama ile değiştirirdiniz?

Bu oldukça aptalca bir soru ama çok eğlenceli de olabilir. Ayrıca, ikiniz de farklı selamlar denediğinizde iki kat daha komik olur. Gizli el sallamalarını veya dirseklerle çakmayı deneyin, sadece yaratıcılığınızla sınırlısınız.

26. Evinizde sahip olduğunuz en kötü misafir kim ve onlar ne yaptı?

Bu genellikle komik bir hikaye için iyidir. Ve bundan zevk alacak çünkü ona iyi hikayelerinden birini çıkarma şansı veriyor. Pek çok ayrıntıyı teşvik edin ve birçok soru sorun.

27. Zaman sizin için en hızlı ne zaman geçiyor ve ne zaman en yavaş geçiyor?

O neyi seviyor ve onu ne sıkıyor? Bilmiyorsanız, şimdi bileceksiniz! Takip soruları için daha fazla örnek sorabilir veya hangilerini sıkıcı bulduğunu ve hangilerinin zamanın uçup gittiğini görmesi için ona aktiviteler sunabilirsiniz.

28. O sırada kulağa her zaman iyi bir fikir gibi gelen ama nadiren iyi olan nedir?

Bu, mizahi/ gerçek örnekler bulmak için eğlenceli bir zihinsel egzersizdir. Ve ikinizden de alınacak kötü kararlar hakkında bazı iyi hikayeler olduğunu neredeyse garanti edebilirim. Neler bulabileceğinizi görün ve en çılgın hikayelere kimin sahip olduğunu görün.

29. İnsanlar temelde hayvanlardan farklı mıdır? Öyleyse, bizi farklı kılan nedir?

Whoa, bu ciddi sorunun burada ne işi var? Evet, din ve diğer güçlü inançlar gibi kara mayınlarıyla dolu bir sohbete hazırlıklı olun. Bu soru hafife alınacak bir soru değil, bu yüzden doğru zamanı seçin veya atlayın. Bir sohbeti hafif tutmakta yanlış bir şey yok ama her zaman iyi bir derin sohbetten de keyif aldım. Öyleyse dalın ya da bir şans verin, bu size kalmış.

30. Dünyadaki her TV kanalına ve radyoya bir cümle yayınlayabilir ve her ülkenin diline tercüme ettirebilirsiniz. Ne cümle diyorsun

Yaratıcılık için yalvaran bir soru. Pek çok etkisi olacak birçok cümle düşünebilirsiniz. Onu daha komik bir yöne götürebilir, onunla ciddileşebilir veya her ikisinden de biraz ciddileşebilirsiniz. Ancak soruyu cevaplamak isterse, her zaman nedenini sormayı ve daha fazlasını öğrenmeyi unutmayın. Daha fazla örnek düşünün ve hangi cümlenin en çok etkiye sahip olacağını veya en komik sonuca sahip olacağını düşünmeye çalışın.

31. Daha fazla insanın bilmediği gerçeğini gerçekten şaşırttınız mı?

Hey, yeni gerçekleri öğrenmeyi kim sevmez? Diğer kişinin bilmediği gerçekleri düşünmeye çalışın. Yeni bir şeyler öğrenecek ve hakkında konuşacak eğlenceli şeyler olacak. Sadece her gerçek hakkında konuşmayı ve sadece gerçekleri hızlı bir şekilde ateşlememeyi unutmayın.

32. En çok neye tutkuluyorsunuz ve neye daha çok tutkulu olmanızı dilerdiniz?

Bu soruyu seviyorum çünkü bir kişinin kim olduğu ya da en azından kendilerini nasıl gördüklerinin özüne iniyor. Onu gerçekten neyin ilgilendirdiğini ve ne olmasını istediğini görebilirsiniz. Bu, hayatını almak istediği yöne bir bakış bile verebilir.

33. Şimdiye kadar duyduğunuz en iyi geri dönüş nedir?

Harika geri dönüş!

Gerçekten eğlenceli ve genellikle komik bir soru. Muhtemelen harika bir geri dönüş hakkında oldukça iyi bir hikayesi vardır. Ayrıca, bildiğiniz her geri dönüş hikayesini anlatabilirsiniz. Demek istediğim, kim harika bir geri dönüşü duymaktan hoşlanmaz ki?

34. Uzun zamandır kimi görmediniz veya konuşmadınız ve iyi olduklarını umuyorsunuz?

Geçmişi biraz araştıran başka bir soru. Onu biraz daha yakından tanımak için mükemmel. Biraz anımsamaya hazır olun. Elbette muhtemelen tanımadığınız kimse değil, ama onun için önemli olan veya önemli olan biri.

35. Hiç iyi yapamadığınız bir şey nedir?

Hataları ve eksiklikleri paylaşmak, iki kişinin yakınlaşması için harika bir yol olabilir. Sadece destekleyici olduğunuzdan emin olun ve yapamayacağı şeyle dalga geçmeyin, bu tür bir şekilde tüm sorunun ana fikrini mahveder.

36. Tanıdığın en alçakgönüllü kişi kim?

Rastgele bir soru gibi ama etrafını kuşatmayı seçtiği veya örnek aldığı insanlar hakkında biraz fikir verebilir.

37. Tanıdığınız birinin onu tamamen kaybetmesinin en aptalca nedeni nedir?

İyi bir hikaye çıkarmak için bu sorulardan bir diğeri. Eminim birisinin paylaşmayı kaybetmesiyle ilgili komik bir hikayen vardır. Gülmek ve sohbet etmek için harika.

38. Muhtemelen şimdiye kadarki en sinir bozucu şey nedir?

Hepimiz bir şeylere sinirleniyoruz, şimdi onun sinir bozucu bulduğunu görebilirsiniz. Sinir bozucu bulduğu şeyleri yapmaktan kaçınmak için muhtemelen iyi bir fikir. Ve can sıkıcı bulduğunuz bir şeyi paylaşmanız için iyi bir şans var ve ortak şeyler bulmak her zaman iyidir.

39. Ailenizin sahip olduğu en tuhaf gelenek nedir?

Garip aile fotoğrafı

Hiçbir ailenin tamamen normal olmadığına inandım. Her ailede tuhaf gelenek ve görenekler vardır. Çoğu zaman insanlar diğer ailelerin belirli bir ritüel veya geleneği yaptığını veya yapmadığını bile bilmiyor.

İşte bu yüzden bu, ailesi ve nasıl büyüdüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aileniz hakkında biraz paylaşmak için mükemmel bir soru.

40. Yaşayan veya ölen birini seçebilseydiniz, ülkemize kimi yönetmeyi seçerdiniz?

Muhtemelen politik ama bu muhtemelen daha yaratıcı bir cevapla sonuçlanacak. Size ülkenin hangi yöne gitmesini istediği hakkında çok şey söyleyebilir ya da siyasetle ilgilenmediğini bilmenizi sağlayabilir.

41. Telefonunuzdaki hangi uygulamayı daha fazla kullansaydınız?

Normal "en sevdiğiniz/ en çok kullanılan uygulama nedir" sorusuna biraz farklı bir bakış. Hepimizin telefonlarında kullanmaya başlamak istediğimiz ama asla yanaşmayacağımız uygulamalar (genellikle kişisel gelişim/ eğitim uygulamaları) var.

Ayrıca bu soru, uygulamalar hakkında bir tartışma için harika bir ağ geçidi sorusudur.

42. Tanıştığın en güçlü çılgın kişi kimdi?

Garip bir soru, bu listeye dahil edip etmemeyi tartıştım. Ama ilginç bir hikayeye yol açabilir, bu yüzden onu içeride bırakmaya karar verdim.

Eğer ilgilenmiyorsanız veya ilginç bulacağını düşünmüyorsanız, bunu atlamaktan çekinmeyin.

43. Hangi dünyaca ünlü anıtı ziyaret etmek istemiyorsunuz?

Oldukça rastgele bir soru, ama neye ilgi duymadığını görmek için harika. Kesinlikle bazı ilginç cevaplara yol açabilir ve onun seyahat etmeyi ne kadar sevdiği/ sevmediği hakkında çok daha fazla şey öğreneceksiniz.

44. İnsanların sadece beğeniyormuş gibi davrandıklarını veya kendilerini beğenmek için kandırdıklarını düşündüğünüz bir şey nedir?

Hangi eğilimleri ya da modayı değiştirdiğini bulmak için mükemmel bir soru, o ana fikri görmüyor. Kesinlikle normal sorulan bir soru değil, ancak gerçekten ilginç cevaplar alabilir.