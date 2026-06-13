Haberler

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Depremin levha sınırı ve kenarlarında gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisine işaret ederek, "Korkarım levha içleri parçalanacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Gaziantep'in Kuzoluk-Nurdağı çevresinde, Amanos Fay Hattı ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirtti.

"KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili

Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dünyaya böyle mesaj verdiler
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz