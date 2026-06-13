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Yan bakma yüzünden silahla böyle vurdu...

Yan bakma yüzünden silahla böyle vurdu...
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Bursa Osmangazi'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavga ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlatttı.

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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