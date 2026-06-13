Haberler

Silivri'de fırtına; metruk binanın duvarı evin üzerine çöktü

Silivri'de fırtına; metruk binanın duvarı evin üzerine çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de fırtına nedeniyle metruk bir binanın çatı duvarı, yan taraftaki tek katlı evin ve bahçesindeki barakanın üzerine çöktü. Evde bulunan bir adam şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine patlama ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi.

SİLİVRİ'de fırtına nedeniyle metruk bir binanın çatı duvarı, yan taraftaki tek katlı evin ve bahçesindeki barakanın üzerine çöktü. O sırada tek katlı evde olan adam şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ziyabey Sokak'ta meydana geldi. İlçede aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle, 5 katlı metruk bir binanın çatısındaki duvar büyük bir gürültüyle koptu. Kopan beton parçaları, yan tarafta bulunan tek katlı bir evin çatısına ve bahçedeki barakanın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyması üzerine olay yerine doğalgaz patlaması ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, olayın patlama değil, fırtına nedeniyle çöken çatı duvarı olduğu tespit edildi.

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Duvarın çöktüğü sırada evde tek başına bulunan bir adam, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşayan adam, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaydan yara almadan kurtulan vatandaşın, metruk apartmanın sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Iğdır'daki polis şiddeti iddiasına soruşturma: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Iğdır'da gündem olan olay mercek altında
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı