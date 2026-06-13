Silivri'de fırtına; metruk binanın duvarı evin üzerine çöktü

SİLİVRİ'de fırtına nedeniyle metruk bir binanın çatı duvarı, yan taraftaki tek katlı evin ve bahçesindeki barakanın üzerine çöktü. O sırada tek katlı evde olan adam şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ziyabey Sokak'ta meydana geldi. İlçede aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle, 5 katlı metruk bir binanın çatısındaki duvar büyük bir gürültüyle koptu. Kopan beton parçaları, yan tarafta bulunan tek katlı bir evin çatısına ve bahçedeki barakanın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyması üzerine olay yerine doğalgaz patlaması ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, olayın patlama değil, fırtına nedeniyle çöken çatı duvarı olduğu tespit edildi.

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Duvarın çöktüğü sırada evde tek başına bulunan bir adam, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşayan adam, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaydan yara almadan kurtulan vatandaşın, metruk apartmanın sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı