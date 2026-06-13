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Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili

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Filistin asıllı şarkıcı Elyanna, Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde Dünya Kupası sahnesine kefiye ile çıktı. Elyanna ve Fas-Kanadalı süperstar Nora Fatehi'nin performansları geceye damga vururken, Elyanna'nın tercihi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanının yanı sıra saha dışındaki anlar da dikkat çekmeye devam ediyor.  Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan Filistin-Şilili şarkıcı Elyanna, tercihiyle gündeme geldi.

KEFİYE İLE SAHNEYE ÇIKTI

Filistin kökenli sanatçı, performansı sırasında sahneye kefiye ile çıktı. Elyanna'nın bu tercihi tribünlerde ve ekran başındaki izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

NORA FATEHI DE ETKİNLİKTE YER ALDI

Dünya Kupası etkinliğinde Fas-Kanadalı sanatçı Nora Fatehi de sahne alan isimler arasında yer aldı. Müzik ve futbolun buluştuğu organizasyon, karşılaşma öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

GECEYE DAMGA VURAN ANLARDAN BİRİ OLDU

Elyanna'nın sahnedeki görüntüleri karşılaşma öncesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Ünlü sanatçının kefiye ile verdiği görüntü, etkinliğin öne çıkan detaylarından biri oldu.

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