Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde piknik yaptığı sırada köprüde barfiks çekerken dengesini kaybederek dereye düşen 24 yaşındaki genç boğuldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.15 sıralarında Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi köyü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla bölgeye giden 24 yaşındaki Kasım Tan, dere üzerindeki köprüde barfiks çekmeye çalıştı. Bu sırada eli kayan talihsiz genç, altından akan kuvvetli akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Dere yatağı boyunca titiz bir kıyı araması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, akıntıya kapılan Kasım Tan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, olay yerindeki jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı