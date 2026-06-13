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Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti
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ABD-Paraguay maçında VAR incelemesi sonrası hakem, Tim Ream'a gösterdiği sarı kartı iptal ederek kartı Miguel Almiron'a verdi. Yeni düzenleme Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Paraguay arasında oynanan mücadele, futbol kuralları açısından tarihi bir ana sahne oldu. Karşılaşmada Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un ceza sahası dışındaki bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem faul kararı verdi ve ABD'li Tim Ream'a sarı kart gösterdi.

VAR DEVREYE GİRDİ

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi başlatıldı. Görüntüleri yeniden izleyen hakem, ilk kararını değiştirdi ve faul olmadığına hükmetti. Yapılan incelemede Almiron'un rakibinin müdahalesi olmadan kendisini yere bıraktığı tespit edildi.

TARİHE GEÇEN KARAR

VAR incelemesinin ardından Tim Ream'a gösterilen sarı kart iptal edildi. Hakem, aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle bu kez Miguel Almiron'a sarı kart gösterdi. Böylece futbol oyun kurallarında yapılan yeni düzenleme Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmış oldu.

FUTBOLDA YENİ DÖNEMİN İLK ÖRNEĞİ

Hakemin VAR yardımıyla kartın sahibini değiştirmesi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Yeni uygulamanın özellikle aldatmaya yönelik hareketlerin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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