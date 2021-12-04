Mersin'de gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu alanı tıka basa dolduran kalabalığa sesleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda erken seçim çağrısında bulunmak amacıyla miting yapma kararı aldı. Bu mitinglerin ilk ayağı için Mersin seçildi.

YOĞUN KATILIM VAR

"Milletin sesi" konulu ilk mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Önce farklı meslek gruplarından vatandaşların sahneye çıkıp dertlerini anlattığı miting, Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı açıklama ile devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Hepinizin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu yüreğim acıdı. İki üniversite mezunu kardeşim iş bulamıyorum. Size söz veriyorum bu sorunları çözeceğiz. Demokrasiye inanıyoruz o yüzden diyoruz, geliyor gelmekte olan. Mersin küçük bir Türkiye'dir.

Milletin sesi dedik, milletimiz konuşsun dedik. Ama onlar duymazlar onlar sağırlar ve onlar başka şeyleri görürler. Dün saat 11.00'de TÜİK'e gittim. Aylık yüzde 3.51 yıllık yüzde 21 enflasyon açıkladılar. Ya sizin eşiniz çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu? Faturalara bakmıyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. TÜİK rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar.

"TÜİK'E HAKKINIZI KORUMAK İÇİN GİTTİM"

Ben, TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım siz hangi araştırmaları yaparak bu sonuçları buldunuz diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvarı aşmayacağız, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Sarayın emirine giren memurlar devlet memurları değildir artık. Mersinlilerin huzurunda söz veriyorum Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Saray'ın vesayetinden de Türkiye'yi kurtaracağız. Dostlarımızla birlikte kurtaracağız."

Ayrıntılar geliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet