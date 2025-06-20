Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!
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Öğrencilerin heyecanı kadar ailelerini de tatlı bir heyecan sarmış durumda. Bu heyecanı göstermek ve evlatlarını sevindirmek için onlara tebrik mesajı gönderip ve hediyeler alırlar. Biz de sizler için en güzel karne tebrik mesajlarını derledik. İşte en güzel karne tebrik mesajları. Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

Karne demek onca zamandır hem öğrencinin hem ailesinin verdiği emeğin karşılığını almak demektir. Hasat zamanı gibidir ne ekmişsen onu biçme zamanıdır. Öğrenciler onca zamandır çoğu şeyden feragat ederek daha iyi bir gelecek için derslerde harcadıkları emeklerinin karşılığını bu cuma günü almaya gidiyor. Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

EN GÜZEL KARNE TEBRİK MESAJLARI

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin. Karneni gördüm, çok beğendim, tebrikler ve iyi tatiller sana.

Yıl boyunca çalıştın uğraştın, geceni gündüzüne kattın ve sonunda hak ettiğin karneyi aldın. Başarını ve karneni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.

Azim ettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Karnen ile bize verdiğin mutluluk için sana teşekkür ediyor. Başarın ve neşen daim olsun.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

Hem sınıftaki başarın, hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.

Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.

Senin gibi bir çocuğu doğurduğum ve sahip olduğum için çok mutluyum. Her yaptığın işte, her attığın adımda beni dahada mutlu ediyorsun. Bugün aldığın karne ile de senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını tebrik ederim. Daha nice fırsatlar ve başarılar senin olsun, yolun her daim açık olsun.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…

Bravo! Harika bir karnen var. İşte azmin sonucu maşallah sana,seni en içten dileklerimle tebrik ederim.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

ÖRNEK KARNE GÖRÜŞLERİ

• Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

• Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

• Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

• Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

• Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.

• Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

• Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

• Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

• Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

• Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

• Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

BAŞARI DURUMU VE SINIFINA GÖRE KARNE GÖRÜŞLERİ 2023

• Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.

• Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

• "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"

• Güzel kızım birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.

• Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

• Benim güzel kızım seni tebrik ederim. Yine harika bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Çok kitap okumaya devam et. Benim gurur kaynağımsın. İyi tatiller sarı papatyam.

• "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."

• "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

• Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "

• Prenses karnen çok güzel. Hayatıma renk kattığın ve benim öğrencim olduğun için çok şanslı bir öğretmenim. Çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller kızım.

• Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

• Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

• Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

• "Başarı öyle bir şeydir ki, her elde ettiğinde yenisini istersin." bu istek ve azminin devam etmesi ve hep başarman dileğiyle

• "Başarı başaracağım diyenindir." senin de bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.

• Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

• Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

• Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

• Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler

• Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"

• Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

• Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin...

• Yakışıklı oğlum bu dönem çok daha iyiydin. Seni tebrik ederim. Karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

BAŞARISI DÜŞÜK ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

• Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

• Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

• Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

• Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

• Hedefini belirleyerek çalışmaya başlar, planlı olarak çalışır, okur, yazarsan başarılı olabilirsin

• Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

• Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum.

• Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

• Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.

• Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

• Aile desteğini artırırsanız, başarılı olacağına inanıyorum.

• Beklentilerimize cevap verebilmen için daha çok çalışman gerekiyor.

• Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Karne tebrik mesajları 2025! En güzel karne mesajları!

• Derslerinde …..ve,…… Sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

• Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.

• Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

• Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

• İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

• Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

• Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

• Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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