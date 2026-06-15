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Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evinin balkonundan atlayan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun hafta sonu girdiği LGS sınavı kötü geçtiği için bunalıma girdiği ihtimali üzerine duruluyor.

Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk yaşamını yitirdi. 

EVİNİN BALKONUNDAN ATLAYARAK CANINA KIYDI

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bir sitedeki ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

HAFTA SONU LGS SINAVINA GİRMİŞ

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Y.Ç.'nin hafta sonu girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle bunalıma girdiğinin üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerbaa li ahmet:

Çocuklari at yarisi gibi hazirlarsan maalesef bu son kaçınılmaz olur

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