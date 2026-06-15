Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı
Ücretsiz ikram ve dağıtımlarda görmeye alışık olduğumuz izdiham görüntülerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Eyüp Sultan Camii önünde vatandaşlara kurabiye ikram etmek isteyen bir kız çocuğu, saniyeler içinde çevresini saran kalabalığın arasında kalarak neye uğradığını şaşırdı. Minik kız, kalabalığın ortasında ezilme tehlikesi atlattı.
- Eyüp Sultan Camii'nde bir kız çocuğu kurabiye ikramı sırasında kalabalığın hücumuna uğradı ve ezilme tehlikesi atlattı.
- Vatandaşlar kurabiyeleri kapıştıktan sonra hızla uzaklaştı, tepsi saniyeler içinde boşaldı.
- O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük etkileşim alarak 'saygısızlık' olarak eleştirildi.
Son dönemde meydanlarda, cami önlerinde ya da caddelerde yapılan hayır ve tanıtım dağıtımlarında ortaya çıkan kaos görüntülerine bir yenisi Eyüpsultan'da eklendi.
SANİYELER İÇİNDE EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
İyi niyetle yola çıkan bir kız çocuğu, Eyüp Sultan Camii'ni ziyarete gelen vatandaşlara elindeki tepsiden kurabiye ikram etmek istedi. Ancak minik kızın "buyurun, ikramımızdır" demesiyle birlikte etrafı bir anda ana baba gününe döndü. Tepsiyi gören çevredeki vatandaşlar, nezaketle ikram almak yerine kurabiyelere adeta hücum etti. Çevredekilerin bir anda tepsinin üzerine çullanmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran genç kız, kalabalığın ortasında ezilme tehlikesi atlattı. Kapabildiği kadar kurabiyeyi avuçlayan vatandaşlar hızla uzaklaşırken, koca tepsi saniyeler içinde bomboş kaldı.
GÜNDEME OTURDU
Cep telefonu kamerasına yansıyan o ilginç anlar, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük etkileşim topladı. Kullanıcılar, hayır ve nezaket amaçlı yapılan bu tarz etkinliklerde sergilenen agresif tutumu ve izdiham görüntülerini "saygısızlık" olarak nitelendirirken; dağıtılan ürün ne olursa olsun ortalığın bir anda savaş alanına dönmesinin toplumsal nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı yorumları yapıldı.