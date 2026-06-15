Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaşan Curaçao'da sahaya kaptan olarak Iğdır FK'da oynayan Juninho Bacuna çıkmıştı. Bugün de İspanya ile karşılaşan Yeşil Burun Adaları'nda sahaya kaptan olarak bir başka Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.
IĞDIR FK OYUNCULARI DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERİYOR
Geride bıraktığımız gün FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaşan Curaçao Milli Takımı'nda, Iğdır FK'nın başarılı futbolcusu Juninho Bacuna sahaya kaptan olarak çıkarak kulübünü gururlandırmıştı. Iğdır temsilcisinin milli gururu bununla da sınırlı kalmadı. Bugün İspanya ile kozlarını paylaşan Yeşil Burun Adaları'nda, sahaya kaptanlık bandıyla çıkan isim bir başka Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes oldu.
DOĞRU TRANSFER YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Dünya devlerine karşı oynanan hazırlık maçlarında iki farklı oyuncusunun milli takımlarına liderlik etmesi, Iğdır ekibinde büyük bir sevinç ve gurur dalgası yarattı. Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı doğru transfer yatırımları ve kadro kalitesi, futbol kamuoyunun da dikkatini çekmeyi başardı.