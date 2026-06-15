Haberler

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, oyuncunun annesiyle birlikte vakit geçirdiği ve daha sonra yaşadığı apartmana giriş yaptığı anlar yer aldı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KESİN SONUÇ OTOPSİ RAPORU İLE AÇIKLIĞA KAVUŞACAK

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

14 Haziran doğumlu olduğu öğrenilen oyuncunun dün doğum gününü kutladığı biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Diziye veda ettiği anlar da, son sözleri de kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı

Yaşı 40, değeri 50 bin euro! Yaptıklarıyla ülkesinin kahramanı oldu
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde

Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bahçede oyun oynarken 1,5 kilometre ötede bulundu
G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü pastasıyla yürürken kanlar içinde yere yığıldı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

Mide bulandıran iddiayla gözaltına alındı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş