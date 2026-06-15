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İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis

İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
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İspanya La Liga ekibi Elche'nin formasını giyn Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis cezası verildi.

La Liga'da geçtiğimiz sezon Elche forması giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan İspanyol futbolcu Rafa Mir'e kötü haber geldi.

8.5 YIL HAPİS CEZASI

Rafa Mir, cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis cezası ile 64 bin euro para cezasına çarptırıldı. Valencia Özerk Bölgesi Yüksek Adalet Mahkemesi'nin kararıyla suçlu bulunan Mir'e verilen cezanın 2024 yılında meydana gelen olayla ilgili olduğu belirtildi. Henüz kesinleşmeyen kararda, futbolcunun avukatlarının itiraz edeceği belirtildi.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Rafa Mir, daha sonra Real Murcia, Valencia, Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca, Sevilla, Valencia ve son olarak Elche'de forma giydi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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