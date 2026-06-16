Belçika ve Mısır yenişemedi

FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

MISIR KAÇTI, BELÇİKA YAKALADI

Mısır, Emam Ashour'un 19. dakikada uzak mesafeden attığı nefis golle Belçika karşısında takımını öne geçirdi ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Belçika, 66. dakikada Muhammed Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı. Belçika, grubun bir sonraki maçında İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır ise Yeni Zelanda ile karşılaşacak.