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Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı
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8 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sahnelere yeniden dönen 48 yaşındaki ünlü oryantal Asena, yeni aşkıyla gündeme geldi. Asena, daha önce "ağabeyim" dediği, reklam yüzü olduğu inşaat şirketinin sahibi iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başladı. Asena, 50 yaşındaki Kudu'nun Yalova'daki çiftliğine yerleşirken, gününü koyun, kuzu ve köpekleriyle ilgilenerek geçiriyor.

Sekiz yıllık evliliğini sonlandırarak sahnelere geri dönen 48 yaşındaki ünlü oryantal Asena, özel hayatıyla yeniden dikkat çekti. Asena, daha önce "ağabeyim" olarak hitap ettiği ve reklam yüzü olduğu inşaat şirketinin sahibi, 50 yaşındaki iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başladı.

YALOVA'DA ÇİFTLİĞE YERLEŞTİ

Yeni ilişkisiyle dikkat çeken ünlü oryantal, sevgilisinin Yalova’da bulunan çiftliğine yerleşti. Sahne çalışmalarının dışındaki zamanını burada geçiren Asena, gözlerden uzak bir yaşam sürerek günlerini koyun, kuzu ve köpekleriyle ilgilenerek geçiriyor.

Kaynak: Haberler.com
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