Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

Sekiz yıllık evliliğini sonlandırarak sahnelere geri dönen 48 yaşındaki ünlü oryantal Asena, özel hayatıyla yeniden dikkat çekti. Asena, daha önce "ağabeyim" olarak hitap ettiği ve reklam yüzü olduğu inşaat şirketinin sahibi, 50 yaşındaki iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başladı.

YALOVA'DA ÇİFTLİĞE YERLEŞTİ

Yeni ilişkisiyle dikkat çeken ünlü oryantal, sevgilisinin Yalova’da bulunan çiftliğine yerleşti. Sahne çalışmalarının dışındaki zamanını burada geçiren Asena, gözlerden uzak bir yaşam sürerek günlerini koyun, kuzu ve köpekleriyle ilgilenerek geçiriyor.

Kaynak: Haberler.com