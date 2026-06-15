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Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı

Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
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İspanya maçında muhteşem bir performans sergileyerek rakiplerine gol şansı tanımayan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha’nın maç sonunda sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı 2,1 milyondan fazla arttı.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu açılış mücadelesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın mutlak favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez bu dev organizasyona katılan Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Tarihi maça damgasını vuran isim ise Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki tecrübeli eldiveni Vozinha oldu.

KALESİNDE DEVLEŞTİ, MAÇIN ADAMI OLDU

90 dakika boyunca kalesinde adeta duvar ören Vozinha, İspanya hücumcularına geçit vermedi. Maç boyunca tam 7 kritik kurtarışa imza atan tecrübeli file bekçisi, sergilediği bu kahramanca performansla "Maçın Adamı" ödülünün sahibi oldu ve ülkesine tarihi bir puan kazandırdı.

2 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİ KAZANDI

Vozinha'nın saha içindeki bu dev başarısı, sosyal medyada da eşi benzeri görülmemiş bir popülariteyi beraberinde getirdi. Dev karşılaşma öncesinde sosyal medyada yaklaşık 100 bin civarında mütevazı bir takipçi kitlesine sahip olan 40 yaşındaki kaleci, sergilediği performansın ardından dünya çapında viral oldu. Maçın bitimiyle birlikte adeta takipçi akınına uğrayan Vozinha'nın hesabı kısa süre içinde 2 milyondan fazla yeni takipçi kazanarak sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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