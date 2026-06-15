Haberler

Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın milli maçın ardından yaptığı iddia edilen değerlendirmelerde ''Uyuyor musun sen? Gideceksin! Kim bunlar, futboldan mı gelmişler futbol için ne yapmış? Tanımıyorum. İstifa edeceksin" diyerek hedef aldığı kişinin mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu değil, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduğu, eski bir videonun yeniden dolaşıma sokulduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybetmesinin ardından eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın değerlendirmeler yaptığı yaptığı iddia edilen bir videosu internette hızla yayıldı.

TANJU ÇOLAK'IN HEDEF ALDIĞI KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Videoda Çolak’ın, "Uyuyor musun sen? Gideceksin! Kim bunlar, futboldan mı gelmişler futbol için ne yapmış? Tanımıyorum. İstifa edeceksin" diyerek mevcut Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef aldığı iddia edildi.

SÖZLERİ ESKİ BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Söz konusu videonun güncel olmadığı, Tanju Çolak’ın bu açıklamaları geçmişte eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dönemi için yaptığı belirlendi. Eski bir videonun, Avustralya yenilgisinin ardından manipüle edilerek yeniden dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Zehir zemberek açıklamayla destek verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçında hiç beklenmedik bir skor
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde

Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü pastasıyla yürürken kanlar içinde yere yığıldı
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Film gibi operasyon anbean kamerada
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma