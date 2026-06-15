Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı

Türkiye’nin FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybetmesinin ardından eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın değerlendirmeler yaptığı yaptığı iddia edilen bir videosu internette hızla yayıldı.

TANJU ÇOLAK'IN HEDEF ALDIĞI KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Videoda Çolak’ın, "Uyuyor musun sen? Gideceksin! Kim bunlar, futboldan mı gelmişler futbol için ne yapmış? Tanımıyorum. İstifa edeceksin" diyerek mevcut Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef aldığı iddia edildi.

SÖZLERİ ESKİ BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Söz konusu videonun güncel olmadığı, Tanju Çolak’ın bu açıklamaları geçmişte eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dönemi için yaptığı belirlendi. Eski bir videonun, Avustralya yenilgisinin ardından manipüle edilerek yeniden dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.