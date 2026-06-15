Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent trafiğine ve uluslararası hava taşımacılığına büyük nefes aldıracak olan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende kabine üyeleri, sivil havacılık temsilcileri ve gençlere seslenen Erdoğan, Ankara'nın 25 ilçesine selam göndererek projenin Türkiye'ye ve havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

"2026 SENESİ TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI OLARAK DEVAM EDİYOR"

Sözlerine projede emeği geçen bakanlıklara, kurumlara, işçilere ve mimarlara teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti. Erdoğan, "2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN KALBİ ANKARA'DA ATIYOR

Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünün Ankara'daki diplomatik trafiğe de yansıdığını belirten Erdoğan, başkentin artan önemine şu sözlerle değindi:

"Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye, artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfus ve gelişen sanayisini ekleyince her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır."

PİST UZATILDI, GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARA HAZIR HALE GETİRİLDİ

20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı'nın bugün yıllık 15 milyon yolcuyu ağırladığını hatırlatan Erdoğan, yeni havalimanı projesinin teknik detaylarını paylaştı:

"Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesi ile hem havayolu hem kara yolu trafiğinde rahatlama olacak. Başkentimize yeni proje kazandırmakla kalmadık, uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan bu alanı ihya ederek yeniden ayağa kaldırdık. İki etap halindeki bu proje 8 ayda başarı ile tamamlandı. Pist uzunluğunu 2.450 metreden 3.000 metreye, alanını ise 42 bin metreden 60 bin metreye çıkardık. Tüm bu çalışmalar ile Ankara Havalimanı'nı geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik."

TÜRKİYE'DE BİR İLK: YHT HATTI ÜZERİNE HAVACILIK KÖPRÜSÜ

Açılışı yapılan bir diğer önemli yatırımın 'Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları' olduğunu ifade eden Erdoğan, projenin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerine inşa edildiğini ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Köprü sayesinde NATO zirvesine katılacak heyetlerin doğrudan ulaşımının sağlanacağını belirten Erdoğan, eserin 230 gün gibi rekor bir sürede bitirildiğini vurguladı.

"ESERLERİMİZE ÇAMUR ATMAYI MAHARET SANANLARA SÖYLÜYORUM..."

Konuşmasının sonunda muhalefete de isim vermeden göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önüne gelen esere çamur atmayı, her eseri kötülemeyi maharet sananlara şunu söylüyorum; 23 yıl Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kendimizi değil şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Unutmayın, 'hizmet eden izzet bulur' anlayışı ile kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz."