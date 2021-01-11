KARBON HABERLERİ

Karbon - Dün
Egea model ailesinin yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu
Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını azaltıyor.
Karbon - 09.01.2021
Mersin'de 100 bin haneye yetecek kadar elektrik üretilecek
Yapılan bertaraf işlemi ile metan gazının iklim değişikliğine olan olumsuz etkisinin önüne geçtiklerini vurgulayan Bilici, "Metan gazının iklim değişikliğine olumsuz etkisi karbondioksite göre 26 kat daha fazla.
Karbon - 09.01.2021
MANN+HUMMEL 80 yaşına basıyor
Virüs önleyici hava temizleme cihazları geliştiren MANN+HUMMEL, bugün sahip olduğu filtreleme teknolojisiyle koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor. Cihazlar, havadaki SARS-Cov-2 virüsünü, nezle virüslerini ve alerjen maddeleri filtreliyor. Fischer, "filtreleme konusundaki yetkinliğimizi daha temiz dolaşıma, daha temiz suya ve daha temiz havaya kavuşulmasında kalıcı ve kesin katkıda bulunacak ana teknoloji olarak görüyoruz. Burada ana hedefimiz, şirketin gelecekteki varlığını güvence altına almanın yanı sıra, filtreleme piyasasındaki liderliğimizi güçlendirmektir," dedi. Kanadalı hava filtreleme şirketi Hardy Filtration'ın satın alınması (2019) ve içme suyunun arıtılmasında ultra filtreleme sistemleri geliştirme ve üretme konusunda uzmanlaşmış olan Seccua Holding AG"nin belli bölümlerinin devralınması (2019) ve ayrıca geçen yıl özel endüstriyel uygulamalar için genel olarak moleküler filtreleme, elastomer ve aktif karbon teknolojisi alanında portföyümüzü tamamlayacak olan Helsa Functional Coating'in satın alınması gibi çeşitli girişimler yoluyla şirketimiz dünyanın büyüyen piyasalarında uzmanlık alanını daha da genişletiyor.
Karbon - 08.01.2021
Xiaomi yeni telefonu Redmi 9T'yi tanıttı
Redmi 9T, daha keyifli bir izleme deneyimi için "Widevine L1" ve "TÜV Rheinland Low Blue Light" sertifikalarıyla birlikte geliyor. Cihazın karbon grisi, alacakaranlık mavisi, gün doğumu turuncusu ve okyanus yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.
Karbon - 07.01.2021
Son dakika haberi: Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen'in üst sınırdan cezalandırılmasını istedi (3)
Karbon - 07.01.2021
Batman Valiliğinden karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek
Batman Valiliği, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek sağlandığını bildirdi.
Karbon - 07.01.2021
Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Karbon - 07.01.2021
Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi (2)
ÖLÜM NEDENLERİ KARBONMONOKSİTDiyarbakır'da, evde ölü bulunan avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin sonucu belli oldu.
Karbon - 07.01.2021
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kullanılan kömürün kalitesinden veya ticari amaçla kullanılan bacalarda biriken maddelerin karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangına sebebiyet verebildiği vurgulandı.
Karbon - 06.01.2021
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Bozay, DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" web konferansında konuştu Açıklaması
Türkiye'nin bu noktada rekabetçi olabilmesi için bu normları iyi takip ederek karbon izini düşürecek çalışmalara girmesi gerektiğine dikkati çeken Bozay, karbon ayak izinin düşük olduğu üretimlerin öne çıkacağını belirtti.
Karbon - 06.01.2021
Son dakika haberi... Gaziantep'te soba zehirlenmesi: Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te soba zehirlenmesi: Oğul öldü, anne hastaneye kaldırıldı GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Recep Altun (67) hayatını kaybetti, annesi Fevziye Altun (88) ise hastanede tedaviye alındı.
Karbon - 06.01.2021
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, annesi hastaneye kaldırıldı
Karbon - 06.01.2021
Uzmanından Kovid-19 hastalarına beslenme tavsiyeleri
Zencefil, zerdeçal, çay, ekinezya, karabiberin anti inflamatuar ve antioksidan etkisi bulunuyor. Bu besinlerin bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri vardır. Balık, balık yağı, ceviz Omega-3 yağ asidi içerir. Fındık, badem, ceviz, kaju gibi yağlı tohumlar da antioksidan özelliği olan E vitamini içerir. Yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için aşırı besin tüketmemelisiniz. Yeterli miktarda karbonhidrat, protein ve yağ da alınmalı.
Karbon - 05.01.2021
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ihracatımızı destekleyici pek çok adım atılmış pek çok çalışma başarıyla tamamlanmıştır"
Karbon - 05.01.2021
Pekcan: "İngiltere ile anlaşma imzalanarak iş insanlarımız açısından belirsizlik ortadan kaldırılmıştır"
Karbon - 05.01.2021
Pekcan: "2020'de yaklaşık 13 milyon güvensiz ürünün ülkemize girişine izin vermedik"
Karbon - 05.01.2021
Bakan Pekcan, "2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (5)
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Pekcan, hem mevcut ticari ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü hem de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlatılabilmesi için Avrupa Birliği (AB) kurumları ve üye ülke temsilcileri ile, 40'ı bakan düzeyinde, 57 üst düzey görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Son olarak, 28 Aralık'ta Ticaret Komiserliği görevini de üstlenen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile bir görüşmemiz oldu. AB yetkilileri ve üye ülke temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususuna ilave olarak, Kovid-19 pandemisi ile mücadele, Brexit süreci, AB tarafından demir ve çelik ithalatında uygulanan korunma önlemlerine yönelik ülkemiz talepleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları görüşülmüştür." Anlaşmalı veya anlaşmasız bütün Brexit senaryolarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Pekcan, şöyle devam etti: "Nihayet, AB ve Birleşik Krallık'ın prensip anlaşmasından sonra 29 Aralık'ta Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmamızı imzaladık. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan bu anlaşma ile ikili ticaretimizin aksamamasını ve tercihli ticaret rejiminin devamını sağlamış olduk. Noel Bayramı'ndan sonraki ikinci iş gününde böyle kapsamlı ve hayati bir anlaşmayı imzalamış olmamız ülkemiz için büyük bir ticari diplomasi zaferidir. Ülkemizin Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ikinci ticaret anlaşmasının imzacısı olmaktan onur duyuyorum." Avrupa Yeşil Mutabakatı Pekcan, ülkeyi Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında öngörülen değişikliklere hazırlamak ve gerekli uyum çalışmalarını başlatmak üzere, Bakanlığın koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların katılımıyla şubatta bakan yardımcısı düzeyinde AYM Çalışma Grubu kurulduğunun altını çizdi. Pekcan, AYM'nin Bakanlık, AB, üye ülkeler ve AB sektörleriyle temaslarında da öncelikli gündem maddesi haline getirildiğini belirterek, "Bu doğrultuda, sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Gümrük Birliği kapsamında ticari bir engele dönüşmemesi, AB ve ülkemiz sektörleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi ve ülkemizin AB finansman mekanizmalarına erişimine yönelik beklentilerimiz gündeme getirilmektedir.
Karbon - 05.01.2021
Akbank'tan daha sürdürülebilir bir gelecek için 2030'a kadar 200 milyar liralık destek
- "2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiğimiz kişi sayısını artıracağız." Binbaşgil, finansal hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: "Finansal kaynaklara erişimi kısıtlı kesimler için ortaya koyduğumuz ürün ve hizmetlerle finansal kapsayıcılığı iş modelimizin bir parçası haline getirdik. Yenilikçi bakış açımız sayesinde geleneksel bankacılık hizmetlerinin de ötesine geçiyoruz. Giderek dijitalleşen dünyada paydaşlarımızın mevcut veya henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin çözümler geliştiriyoruz. Dijital bankacılık bizim için müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşıma ek olarak, finansal kapsayıcılığı geliştirmek için de önemli bir araç. Bu kapsamda, müşterilerimize sunduğumuz dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracağız. 2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiğimiz kişi sayısını artıracağız." İklim değişikliğini görmezden gelinmemesi gereken ciddi bir sorun olarak gördüklerini belirten Binbaşgil, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmak, tüm şirketlerin sürdürülebilirlik önceliği olmalı. Biz de bu kapsamda, operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Karbon - 04.01.2021
Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti
Karbon - 03.01.2021
Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Karbon - 03.01.2021
Parklarda güneş enerjisinden elde edilen elektrik kullanılmaya başlandı
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elektrik maliyetlerini düşürmek ve kişi başı karbon ayak izini azaltmak amacıyla parklara, güneş enerji sistemleri kuruluyor.
Karbon - 03.01.2021
Son dakika haberi! Otoparkta ölü bulunan 3 gençten Burak, Çankırı'da toprağa verildi
Karbon - 03.01.2021
Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri hava kalitesi ölçüm araçlarıyla tespit edilecek
Belediye Başkanı Özlü, şehrin Kuzey ve Doğu kısımlarındaki bölgelere yerleştirilen araçlarla kirlilik kaynağına yönelik tespit yapılacağını belirterek, "Bu analizlerde birim hava içindeki ağır metal, elementel karbon gibi maddelerin de tespiti yapılacak ve ilimizin havasının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti açısından da önemli bir veri elde edilmiş olacak.
Karbon - 02.01.2021
Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)
Karbon - 02.01.2021
Ankara'da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu (2) - Yeniden
Ankara'da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu (2) - Yeniden ANKARA'da Hüseyin Şahinoğlu (25) oturduğu binanın kapalı otoparkında arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç (24) ile birlikte ölü bulundu. Ankara Valiliği, ilk incelemede gençlerin alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceklerinin tespit edildiğini bildirdi.