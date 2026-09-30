Sıfır Atık Vakfı ve THY, sürdürülebilir havacılık için protokol imzalayacak

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Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya konulan sıfır atık vizyonu, atıkların doğru yönetildiğinde ekonomik ve çevresel değer üreten birer kaynak olduğu anlayışını güçlendiriyor.

Türkiye'de 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, kaynak verimliliğini artırma, israfı önleme ve atıkları yeniden ekonomiye kazandırma hedefleriyle bugün sınırları aşan, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını destekleyen bir dönüşüm hareketi niteliği taşıyor.

Bu anlayış doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı THY arasında, sıfır atık, sürdürülebilir havacılık, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında stratejik işbirliği protokolü imzalanacak.

Sıfır Atık Vakfının paydaş ağı, farkındalık ve iletişim kapasitesi ile THY'nin havacılık sektöründeki küresel gücünün ve operasyonel birikiminin bir araya getirileceği işbirliği, sürdürülebilir havacılık alanında öncü adımlar atılmasını amaçlıyor.

Havacılık operasyonlarında atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor

Hazırlanan işbirliği protokolü kapsamında, havacılık operasyonlarında kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kabin ve yolcu kaynaklı atıkların yönetimi, gıda israfının önlenmesi ile karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte kapsamlı çalışmalar hayata geçirilecek.

İşbirliği çerçevesinde, Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası Sıfır Atık Forumu gibi önemli platformlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF), operasyonel verimlilik, emisyon azaltımı ve döngüsel ekonomi alanlarında iyi uygulamaların paylaşılması ve küresel farkındalığın artırılması hedeflenirken, sıfır atık bilincinin ve sürdürülebilir yaşam kültürünün geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlayan projeler hayata geçirilecek.

THY'nin seçili uçuşlarında bilgilendirici içerik, video ve duyurular paylaşılacak

Sıfır atık bilincinin ve sürdürülebilir yaşam kültürünün geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla THY'nin seçili uçuşlarında ve dijital iletişim kanallarında bilgilendirici içerik, video ve duyurularla yolcular nezdinde farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca sektör paydaşları, kamu kurumları, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla havacılıkta döngüsel ekonomi ve atık yönetimi konularının ele alınacağı teknik çalıştaylar ve ortak organizasyonlar düzenlenecek.

Sıfır Atık Vakfı ile THY arasındaki işbirliği, çevresel sürdürülebilirlik, bilgi, farkındalık ve küresel etki alanını aynı zeminde buluşturarak, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA