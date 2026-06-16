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Samsun TSO'nun AB destekli projesiyle Türkiye-Romanya iş birliği güçlendirildi

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Samsun TSO koordinatörlüğünde yürütülen AB destekli proje kapsamında Romanya'ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde yeşil dönüşüm, karbon düzenleme ve ticari iş birliği konuları ele alındı. Heyet, 30'dan fazla Romanyalı firma ile 100'e yakın ikili iş görüşmesi yaparken, iki oda arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde yürütülen AB destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi" kapsamında Romanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-AB İş Diyaloğu II Hibe Programı kapsamında, Romanya'daki Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen proje çerçevesindeki ziyarette, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin başkanlığındaki programa yönetim kurulu üyeleri, firma temsilcileri ve oda uzmanlarından oluşan 20 kişilik heyet katıldı.

Heyet, Romanya'da Türk iş insanları, kurum temsilcileri ve Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldi, yatırım ortamı, ticari fırsatlar ve yeşil dönüşüm süreçleri ele alındı.

Ziyarette Samsun TSO ile Romanya'daki Ticaret ve Sanayi Odası arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı da imzalandı. Program kapsamında Samsunlu ve Romanyalı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. 30'dan fazla Romanyalı firmanın katıldığı organizasyonda yaklaşık 100 iş görüşmesi yapıldı.

Heyet ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği, ticaret başmüşavirlikleri, Romanya Türk İş İnsanları Derneği ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde, geçmiş yıllarda kullanılan Samsun-Köstence yük taşımacılığı hattının yeniden değerlendirilmesi de gündeme geldi.

Ziyareti değerlendiren Beytekin, Romanya temaslarının firmalar açısından yeni iş birliği fırsatları oluşturduğunu belirterek, "Kurumlar arası görüşmelerin yanı sıra firmalarımız arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, yeni ticari iş birliği fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağladı. Teknik ziyaretlerde elde edilen bilgi ve deneyimlerin firmalarımızın yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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