Met Office 2027'de karbon emisyonu konsantrasyonunun 3,51 ppm artabileceğini öngördü

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Şiddetlenmesi beklenen El Nino olayının doğal karbon yutaklarının kapasitesini zayıflatması ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların artması nedeniyle 2027'de atmosferdeki karbon emisyonlarının "olağan dışı" ölçüde artabileceği tahmin edildi.

El Nino ve La Nina olayları, atmosferdeki karbon emisyonu konsantrasyonunun yıllık artış hızını etkileyerek bu artışın bir yıldan diğerine hızlanmasına veya yavaşlamasına neden olabiliyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) analizine göre, bu yıl beklenen El Nino olayının özellikle güçlü olması nedeniyle atmosferdeki karbon emisyonu seviyesinin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmayla uyumlu senaryolardan uzaklaşabileceği öngörülüyor.

Güçlü El Nino olayı doğal karbon yutaklarının kapasitesini zayıflatıyor ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu artırabilecek etkilere yol açıyor. Bu nedenle, atmosferdeki karbon emisyonlarının 2027'de "olağan dışı" miktarda artabileceği tahmin ediliyor.

Karbon emisyonu konsantrasyonunun 2027'de bu yıla kıyasla 3,51 ppm (milyonda bir parça) artarak 432,2 ppm ile yeni bir zirveye ulaşabileceği öngörülüyor. Bu artış, İngiltere Meteoroloji Ofisinin şu ana kadar öngördüğü en yüksek yıllık artış olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, El Nino koşullarının etkisi olmadan karbon emisyonu artışının ne düzeyde gerçekleşeceğini tahmin etmek amacıyla ayrı bir model üzerinde hesaplama yaptı.

Bu hesaplamada El Nino ile ilişkili deniz yüzeyi sıcaklığı değişimleri modele dahil edilmedi. Sonuçta 2,57 ppm'lik bir artış tahmin edildi. Bu değer, El Nino'nun etkisinin hesaba katıldığı ana tahmindeki 3,51 ppm'lik artıştan önemli ölçüde düşük seviyede bulunuyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi Bilim İnsanı Emily Wright, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2027'de karbon emisyonu seviyesinde özellikle büyük bir artış beklediklerini belirterek, "Güçlü El Nino bu artışta önemli bir rol oynuyor. Emisyonlardaki uzun vadeli artışı hala insan faaliyetleri belirliyor. Bununla birlikte bitkiler, topraklar ve okyanuslar, saldığımız karbon emisyonunun bir bölümünü normal koşullarda emer. El Nino olayları, bu doğal sistemlerin toplamda emdiği karbon emisyonu miktarını azaltarak atmosferde daha fazla karbondioksit kalmasına neden olur." bilgisini paylaştı.

El Nino, tropikal kara bölgelerinde daha sıcak ve kurak koşullara yol açarak ormanların ve diğer bitki örtüsünün atmosferdeki karbon emisyonunu emme kapasitesini zayıflatabilir. Mevcut El Nino olayı sırasında kurak koşulların görülme riskinin arttığı bölgeler arasında Orta Amerika'nın bazı kesimleri, Batı Pasifik'teki ülkeler ve tropikal Güney Amerika yer alıyor.

Kaynak: AA