Revoy, Kamyonlar İçin Elektrik Desteği Sistemi Geliştirdi
Amerikalı girişim Revoy, dizel kamyonların motoruna müdahale etmeden elektrik desteği sağlayan ETD sistemini tanıttı. Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yatırım alan şirket, bu teknolojiyle yakıt tüketimini ve karbon salımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
Amerikalı girişim Revoy, kamyon sektörüne yönelik yeni bir teknoloji geliştirdi. ETD adı verilen sistem, mevcut dizel kamyonların motor aksamına müdahale etmeden elektrik desteği sağlıyor.
Şirket, bu teknoloji için Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yatırım aldı. Sistemin yakıt tüketimini ve karbon salımını büyük ölçüde azaltması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi