Revoy, Kamyonlar İçin Elektrik Desteği Sistemi Geliştirdi

Amerikalı girişim Revoy, kamyon sektörüne yönelik yeni bir teknoloji geliştirdi. ETD adı verilen sistem, mevcut dizel kamyonların motor aksamına müdahale etmeden elektrik desteği sağlıyor.

Şirket, bu teknoloji için Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yatırım aldı. Sistemin yakıt tüketimini ve karbon salımını büyük ölçüde azaltması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi