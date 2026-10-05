Haberler

TÜBA, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde karbon ekonomisi çalıştayı düzenleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBA, 16-17 Ekim'de Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı düzenleyecek. Çalıştaya 14 üniversite ve kurumdan 29 bilim insanı katkı sağlayacak; sonuçlar kitap olarak yayımlanacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 16-17 Ekim'de "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracak somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek.

Çalıştayda, Yeşil Mutabakat'ın ekonomik temellerinden Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM), sürdürülebilir enerji dönüşümünden temiz teknoloji inovasyonuna kadar birçok konu ele alınacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin 2053 net sıfır yol haritasına yönelik somut politika önerilerinin de oluşturulacağı çalıştaya, toplam 14 üniversite ve kurumdan 29 bilim insanı katkı sağlayacak. Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın konferansıyla başlayacak.

16-17 Ekim'deki çalıştayın sonuçları ise kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerinin faydasına sunulacak.

Yenilenebilir enerji konuşulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayda, Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi deneyiminden yola çıkarak ulusal karbon fiyatlandırma stratejileri ile sera gazı emisyonlarının karbon düzenleme mevzuatı çerçevesinde nasıl yönetilebileceğinin değerlendirileceğini bildirdi.

Şeker, çalıştayda yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şebekeler ve deniz üstü rüzgar enerjisi gibi teknolojik gelişmelerin de konuşulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil hidrojen ekonomisi, endüstriyel dekarbonizasyon, nükleer enerji seçenekleri ve yapı sektörünün enerji dönüşümü gibi kapsayıcı yaklaşımlar incelenecek. Ayrıca yeşil finans, sürdürülebilir yatırım araçları ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) raporlama standartları ile yapay zekanın enerji ve sürdürülebilir kalkınma boyutundaki rolü kapsamlı olarak değerlendirilecek."

Kaynak: AA
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül

2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu