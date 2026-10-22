Kırklareli OSB'de yeşil dönüşüm çalıştayı Vali Turan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Cop31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma vizyonu doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar attığını belirtti.

Türkiye'nin Cop31'e ev sahipliği yapacak ve başkanlık edecek olmasının bu iradenin uluslararası alandaki en önemli yansımalarından biri olduğunu ifade eden Turan, Cop31'in yeşil kalkınma, temiz enerji, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim vizyonunu dünyayla buluşturacak tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel boyutuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık, bugün Cop31'in iklim hedefleriyle aynı noktada buluşmaktadır. Çünkü israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın ekonomiye yeniden kazandırılması ve döngüsel üretim, karbon emisyonlarının azaltılmasının da önemli araçlarıdır. Üretim kapasitesi, gelişen altyapısı, yenilikçi uygulamaları ve çevreci yaklaşımıyla ilklerin OSB'si Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin, yeşil dönüşümde de örnek ve öncü bir üretim merkezi olmasını hedefliyoruz.

Bizim için Kırklareli OSB yalnızca fabrikaların yükseldiği bir sanayi alanı değildir. Enerjinin ve suyun verimli kullanıldığı, atığın yeniden üretime kazandırıldığı, yenilenebilir enerji ve çevreci teknolojilerin yaygınlaştığı, karbon ayak izinin azaltıldığı yeni nesil bir üretim merkezi olmalıdır. Çünkü geleceğin sanayisi, çevreyi tüketerek değil, çevreyi koruyarak büyüyen sanayidir."

Ticaretin ve üretimin kurallarının dünyada değiştiğini vurgulayan Turan, ürünlerin yalnızca fiyat ve kalitesiyle değil, karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirliğiyle rekabet edebilir hale geldiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın??????? mali yükümlülük döneminin 1 Ocak 2026 itibarıyla başlamasının yeşil dönüşümün önemini artırdığını belirten Turan, "Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatımızı koruyacak ve işletmelerimizi geleceğe hazırlayacak stratejik bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Çevreyi korumanın kalkınmaktan vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Turan, üretimi, kalkınmayı ve doğayı aynı gelecek idealinde buluşturarak "Yeşil Vatanı" korumaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Biz bir miras devraldık, biz de bir miras bırakacağız"

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise iklim değişikliğiyle mücadelenin ve COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.

Çalıştayın önemine değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Biz bir miras devraldık, biz de bir miras bırakacağız. Nasıl bir miras bırakacağımızın en önemli çıkış noktası farkındalık. Ancak söylem çok önemli, farkındalık çok önemli ama söylemle eylemin birbirini tutması, tamamlaması her şeyden daha önemli. Bazı şeylerin söylemde kalmaması, hayata geçirilmesi gerekiyor.

Biz de Kırklareli Belediyesi olarak yeşil dönüşüm noktasında, geleceğe doğru bir dünya mirası bırakabilmek için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Programda Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Söğüt de konuşma yaptı.

Çalıştay bugün sona erecek.

Kaynak: AA