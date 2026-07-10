Çin, 15. Beş Yıllık Plan Döneminde Karbon Emisyonlarının Zirveye Ulaşmasına Yönelik Eylem Planı Yayımladı

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) karbon emisyonlarının zirveye ulaşmasına yönelik eylem planı yayımladı. Planda bu hedefe ulaşmak için yerine getirilecek temel görev ve önlemler açıklanıyor.

Plana göre, 2030 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonları 2025 seviyesine kıyasla yüzde 17 azaltılacak, fosil dışı enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payı ise yüzde 25'e ulaşacak.

Söz konusu önlemler, karbon emisyonlarının zirveye ulaşması hedefinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamayı, ülkenin 2035 yılına yönelik ulusal katkı hedeflerine ulaşması ve karbon nötrlüğünü ilerletmesi için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Plan, enerji yapısının yeniden düzenlenip optimizasyonunun hızlandırılması, yeşil ve düşük karbonlu endüstriyel kalkınmanın teşvik edilmesi ve kilit sektörlerde yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün derinleştirilmesi dahil olmak üzere beş alanda yerine getirilecek temel görevleri özetliyor.

Enerji yapısının optimizasyonunu hızlandırmak amacıyla fosil dışı enerji kaynaklarının geliştirilmesi, kömür tüketiminin temiz enerji kaynaklarıyla ikame edilmesi ve petrol ile doğalgaz tüketim yapısının sürekli olarak optimize edilmesi öngörülüyor.

Geleneksel sektörlerde enerji tasarrufu ve karbon azaltımına yönelik dönüşümün ilerletilmesi, sıfır karbonlu park ve fabrikaların inşasının hızlandırılması, bilgi işlem altyapısında yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılmasında döngüsel ekonomiden yararlanılması için de çalışmalar yürütülecek.

Planda ayrıca binalar, kamu kurumları ve ulaşımda karbon emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra ekosistem karbon yutaklarının güçlendirilmesine de vurgu yapılıyor.

Politika alanında ise yasa, yönetmelik ve standartların iyileştirilmesi, karbon emisyonlarına ilişkin istatistik ve hesaplama sisteminin geliştirilmesi, mali desteğin artırılması ve fiyatlandırma ile piyasa temelli mekanizmaların iyileştirilmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimlere sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan planda, yeşil ve düşük karbonlu girişimlere kamu katılımının artırılması ve uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi de hedefleniyor.

Çin, karbondioksit emisyonlarını 2030'dan önce zirveye ulaştırma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşma hedeflerini benimsemiş durumda.

Kaynak: Xinhua