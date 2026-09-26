Beşoğlu, Yapı Güçlendirme Alanındaki Mühendislik Çalışmalarıyla Öne Çıkıyor

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Yapı güvenliği ve mühendislik çözümleri alanında çalışmalar gerçekleştiren Beşoğlu, 1997’den bu yana edindiği tecrübeyle mevcut yapıların değerlendirilmesi, bina güçlendirme ve yapıların deprem güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor. Firma; karbon fiber güçlendirme, kolon güçlendirme, bina güçlendirme, statik projelendirme ve deprem performans analizi gibi farklı mühendislik hizmetlerini bir arada sunuyor.

Beşoğlu’nun çalışma alanlarının başında mevcut yapıların teknik açıdan incelenmesi ve yapı özelliklerine uygun güçlendirme yöntemlerinin belirlenmesi geliyor. Bu kapsamda betonarme yapılara yönelik bina güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilirken; kolon, kiriş, perde ve döşeme gibi yapı elemanları için farklı mühendislik uygulamaları değerlendiriliyor.

KARBON FİBER GÜÇLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

Özellikle karbon fiber güçlendirme uygulamaları, firmanın öne çıkan hizmetleri arasında yer alıyor. CFRP, FRP ve FRCM gibi kompozit sistemlerden yararlanılarak yapı elemanlarına yönelik mühendislik çözümleri geliştiriliyor.

Karbon fiber kolon güçlendirme uygulamalarının yanı sıra kiriş, perde ve döşeme elemanlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da yapıların mevcut durumu ve proje ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Karbon fiber güçlendirme yöntemi, mevcut yapıların güçlendirilmesine yönelik mühendislik projelerinde kullanılan uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

KOLON GÜÇLENDİRME VE BİNA GÜÇLENDİRME

Yapı güvenliğinde önemli taşıyıcı elemanlardan biri olan kolonlara yönelik kolon güçlendirme çalışmaları, Beşoğlu’nun mühendislik faaliyetleri arasında bulunuyor. Yapının mevcut durumu, taşıyıcı sistem özellikleri ve mühendislik analizleri doğrultusunda kolonların güçlendirilmesine yönelik uygun yöntemler belirleniyor.

Bina güçlendirme çalışmalarında ise yalnızca tek bir yapı elemanı değil, yapının taşıyıcı sistemi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Kolon, kiriş, perde ve döşeme gibi elemanlara yönelik güçlendirme çözümleri proje kapsamında ele alınabiliyor.

DEPREM PERFORMANS ANALİZİ VE YAPI GÜVENLİĞİ

Şirketin hizmetleri yalnızca uygulama süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Yapıların mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla deprem performans analizi, malzeme testleri, deprem test raporları ve çeşitli mühendislik analizleri gerçekleştiriliyor.

Deprem performans analizi, mevcut yapıların deprem etkileri karşısındaki davranışının mühendislik açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Elde edilen teknik veriler doğrultusunda statik projelendirme ve deprem güçlendirme süreçleri oluşturuluyor.

Bu kapsamda deprem güçlendirme, bina güçlendirme, kolon güçlendirme ve karbon fiber güçlendirme gibi farklı uygulamalar, yapının özelliklerine ve hazırlanan mühendislik projesine göre değerlendiriliyor.

STATİK PROJELENDİRME VE SİSMİK TASARIM

Beşoğlu ayrıca statik betonarme yapı tasarımı, sismik tasarım, tarihi yapıların güçlendirilmesi ve proje müşavirliği gibi alanlarda da hizmet veriyor. Endüstriyel yapılara yönelik güçlendirme çalışmalarının yanı sıra liman ve su altı mühendisliği, baca ve boru güçlendirme, enjeksiyon uygulamaları, proje yönetimi ve yapı sağlığı izleme de firmanın faaliyet alanları arasında bulunuyor.

Firmanın İstanbul Nişantaşı’nda idari ofisi, Ümraniye’de proje ofisi ve Gebze/Kocaeli’de fabrikası bulunurken Berlin’de de ofisi yer alıyor. Türkiye ve uluslararası ölçekte yürütülen çalışmalar kapsamında mühendislik, analiz, projelendirme ve uygulama süreçlerinin koordineli şekilde ilerletilmesi hedefleniyor.

Beşoğlu, yurt içi ve yurt dışında geniş hizmet ağıyla mühendislik, projelendirme, analiz ve yapı güçlendirme alanlarında çalışmalarını sürdürerek farklı ölçekteki projelere çözüm sunuyor.

Yapıların güvenliği ve mevcut yapıların güçlendirilmesi konusunda farklı mühendislik yöntemlerini bir araya getiren Beşoğlu; karbon fiber güçlendirme, bina güçlendirme, kolon güçlendirme, deprem performans analizi ve deprem güçlendirme çözümleriyle yapıların teknik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com