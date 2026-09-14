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Elon Musk: Yeni Tesla Roadster 1 Ekim'de tanıtılacak

Elon Musk: Yeni Tesla Roadster 1 Ekim'de tanıtılacak
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Elon Musk, uzun süredir beklenen yeni nesil Tesla Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Karbon fiber hipercar olması beklenen araçta SpaceX ile geliştirilen soğuk gaz iticileri sınırlı üretimde yer alabilir.

Elon Musk, uzun zamandır beklenen yeni nesil Tesla Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı. Tesla CEO'su 12 Eylül Cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda tarihle birlikte "Fırlatmaya hazır" ifadesini kullandı. 2017'de ilk kez gösterilen Roadster birçok kez gecikmeye uğradı; yaklaşan etkinlik gelişim sürecinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

Yeni Roadster'ın tamamen yeni bir karbon fiber hipercar olması bekleniyor. Reuters'a göre aracın sınırlı üretim versiyonlarında Musk'ın diğer şirketi SpaceX ile geliştirilen soğuk gaz iticileri bulunabilir. Bu iticiler, dahili olarak A71 adı verilen ve arka koltuk alanını kaplayan bir paketin parçası; yasal olarak caddeye çıkması beklenmiyor.

Elyment'e göre tanıtım etkinliği yeniden tasarlanan Roadster'ı gösterecek, ancak müşteri teslimat tarihlerini doğrulamayacak. Üretim zamanı, teknik özellikler ve fiyatlandırma henüz netleşmedi. Tesla başlangıçta 2020'de teslimat planlıyordu, ancak program o zamandan beri önemli ölçüde değişti.

Etkinlikte otomobilin hızlanma ve aerodinamik gibi olağanüstü özelliklerinin öne çıkarılması bekleniyor. Ancak üretim planları ve pazar kullanılabilirliği dahil pratik konulara da odaklanılacak. Tanıtım, SpaceX'in Teksas, McGregor'daki roket geliştirme tesisinde yapılacak; burada itici donanımlı versiyonun gösterimi de gerçekleşebilir.

Electric Vehicles'a göre Roadster'ın hikayesi yalnızca bir otomobil değil, bu ileri teknolojiyi desteklemek için gereken altyapı ve hazırlıkla ilgili. Etkinlik, Tesla'nın üretim stratejisine ve Roadster'ın elektrikli araç pazarındaki yerine dair önemli ipuçları verecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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